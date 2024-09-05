В Хабаровском крае продолжается подготовка линий электропередачи и оборудования электроподстанций к предстоящему зимнему периоду, работы выполнены более чем на 80% от плана, сообщили в министерстве энергетики региона.

— Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» – «Хабаровские электрические сети» выполнил большой объем работ по подготовке объектов электросетевого комплекса компании к зиме. С начала года в крае капитально отремонтировано около 162 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ и 702 единицы электротехнического оборудования подстанций, что составляет 84 % и 83 % от годового плана соответственно, – рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в ремонтную программу также входят работы по чистке и расширению просек. С начала года расчищено около 696 га просек воздушных линий электропередачи, что соответствует 66% от плана.

В текущем году на реализацию мероприятий годовой ремонтной программы ДРСК в Хабаровском крае предусмотрено 582 млн рублей, что на 50,1 млн больше, чем в 2023 году.

Напомним, что проведение работ по своевременному обслуживанию электросетевого комплекса – важнейший этап в подготовке энергосистемы к успешному прохождению отопительного сезона. Основная задача энергетиков – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжение потребителей при любых погодных условиях.