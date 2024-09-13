Врио губернатора Хабаровского края принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню программиста. Хабаровские разработчики презентовали ИТ-решения, направленные на улучшение качества жизни в регионе.

– Цифровые технологии в современной жизни играют значимую роль практически в любой отрасли, ИТ-сфера является одной из самых перспективных и быстрорастущих. Местные цифровые продукты должны быть востребованы не только в Хабаровском крае, но и в других регионах страны, а также за рубежом. Мы надеемся, что вы, люди IT-отрасли, будете нам идейными союзниками, а мы, как власть, будет заказчиками. Подсказывайте, помогайте, предлагайте нам новые продукты, а мы с удовольствием их поддержим! – сказал врио губернатора края Дмитрий Демешин.

За 2023 год количество занятых в ИТ-отрасли региона увеличилось в два раза, объем выручки вырос на 57%, а в бюджет края поступило 738 млн рублей.

– Уже более 10 лет мы помогаем бизнесу и госучреждениям развиваться и становиться более эффективными. Мы создаем различные цифровые продукты: сайты, мобильные приложения, рекламные кампании. IT-отрасль нашего региона готова к новым проектам и трансформации. Вместе с краевым министерством цифрового развития и Вами лично, Дмитрий Викторович, мы сможем создать больше новых и эффективных проектов для Хабаровского края, – поделился генеральный директор ООО «РАСА» Ярослав Радинский.

О своих цифровых продуктах рассказали, как представители бизнеса, так и муниципальные разработчики. Так, презентовали сервис по получению баллов за социальные активности: при успешной сдаче норм ГТО, участии в субботниках или акциях доноров гражданам начисляются баллы. В дальнейшем их можно обменять на билеты в учреждения культуры или скидки от организаций-партнеров. Также представили цифровую платформу управления коммуникациями. Ее цель – упростить работу с обращениями граждан. При помощи нейросетей цифровой помощник распределяет звонки, обрабатывает заявки и поддерживает диалог вместо оператора колл-центра.

– В Хабаровске реализованы более 40 муниципальных ИТ-решений, например, в 11 районах Хабаровского края внедрена автоматизированная информационная система «Субвенции ЖКХ». Она используется для расчета размеров компенсации гражданам на оплату коммунальных услуг, – рассказал Вадим Варады, первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству. – Также создан интернет-ресурс, обеспечивающий возможность подачи заявок на подключение к инженерным сетям в режиме онлайн.

Глава региона обратил внимание, что необходим эффективный краевой IT-продукт, который бы позволял иметь обратную связь с населением.

– Если наша молодежь будет чувствовать себя счастливой, это будет отвечать задаче, которую поставил Президент России передо мной – люди должны хотеть жить в Хабаровском крае, здесь должны быть созданы условия для комфортной жизни, – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Помимо презентаций ИТ-решений состоялось награждение тех, кто внес значительный вклад в развитие региональной отрасли: десять человек получили благодарность и благодарственные письма губернатора края.

В завершение мероприятия Дмитрий Демешин поручил организовать «цифровую прокачку» региона для проработки стратегий цифровизации отраслей и повышения качества жизни в регионе, а начать ее с трех отраслей: здравоохранение, ЖКХ и транспорт. Также интегрировать передовые IT-технологии в структуру края, а для повышения узнаваемости цифровых продуктов воспользоваться региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае». Кроме того, глава региона пригласил IT-компании присоединиться к хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения.