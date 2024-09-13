Жители Хабаровского края смогут строить индивидуальные жилые дома с использованием счетов эскроу с марта 2025 года. В силу вступит соответствующий федеральный закон, он обезопасит рынок ИЖС, сообщили в министерстве строительства края.

— В марте 2025 года в силу вступит закон о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Подрядчик получит оплату своей работы только после завершения строительства. Кроме того, счет эскроу будет застрахован ГК «Агентство по страхованию вкладов» на сумму до 10 млн рублей. При этом возведение таких жилых домов должно осуществляться с использованием домокомплектов или типового проекта, — рассказали в министерстве.

Как сообщили в ведомстве, в Хабаровском крае реализуется проект «Дом дальневосточника». На платформе «СТРОИМ.ДОМ.РФ» аккредитованы 11 региональных подрядных организаций. Подрядчики предлагают гражданам на выбор свои типовые проекты – 25 вариантов. Гражданин самостоятельно заполняет заявку на портале «СТРОИМ.ДОМ.РФ», выбирая проект индивидуального жилого дома, также на платформе есть возможность выбрать вариант региональной поддержки. Далее заключается договор строительного надзора между гражданином и АО «Застройщик.27».

— Сегодня мы наблюдаем рост индивидуального жилищного строительства. За последние 3 года в крае объем ввода объектов ИЖС вырос на 80% с 151,5 тыс. кв. метров в 2021 году до 273,4 тыс. кв. метров в 2023 году. Указанный механизм повысит востребованность ИЖС среди граждан, а применение типовых проектов или домокомплектов поможет созданию понятного для кредиторов залога, что, в свою очередь, приведет к новому этапу развития рынка ипотеки ИЖС, — рассказали в министерстве.

В минстрое отметили, что материнский капитал также можно будет направлять на строительство жилых домов через эскроу-счета.

Напомним, что практика применения счетов эскроу при строительстве жилья в многоквартирных домах в России применяется с 2019 года. Девелоперы перешли от долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Нововведение направлено на обеспечение безопасности и надежности вложений средств граждан и сделало невозможным появление новых обманутых дольщиков.

Эскроу-счет — это специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств, в случае строительства ИЖС – до передачи жилья заказчику.