Более 500 человек зарегистрировались на III Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Масштабное отраслевое событие пройдет в Хабаровске с 18 по 22 сентября и будет включать в себя как деловую, так и культурную часть. Как рассказали в министерстве туризма края, на форум приедут представители туристического и гостиничного бизнеса, ассоциаций и общественных объединений в сфере туризма из Москвы, Красноярского края, Нижегородской и Иркутской областей, Бурятии, Камчатки, Магадана, Сахалина, Приморья, Амурской области, ЕАО и других регионов страны. Ожидаются гости из Китая, свое участие подтвердили делегации Фуюаня и Хэгана.

— Сейчас идет активная регистрационная кампания. Если вчера регистрацию прошли 350 человек, то сегодня мы фиксируем более 500 участников. Подготовлена архитектура деловой программы. Мероприятия форума откроются 18 сентября в 09:30 серией образовательных мастер-классов. С 12:00 начнутся основные сессии и дискуссии. Обязательно обсудим итоги летнего сезона – 2024, разберемся в особенностях и трендах, которые сегодня показывают летние путешествия. Особое внимание поручениям Президента РФ Владимира Путина и текущим результатам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части развития туристических троп. Также в повестке развитие международных отношений, география зарубежных направлений и продвижение дальневосточных регионов за границей, — рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Отдельная сессия будет посвящена Всероссийскому конкурсу «Дальний Восток – земля приключений», благодаря которому растет интерес жителей России к путешествиям по дальневосточным регионам. Конкурс, инициированный вице-премьером – полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, проводится во второй раз. Каждый из его участников может получить солидный денежный приз. В дискуссии примут участие победители I сезона, а также члены жюри, которые расскажут, что нужно, чтобы снять лучшее видео.

— Помимо официальной части на набережной стадиона им. Ленина состоится уличный фестиваль «Мы – большая страна», главной изюминкой которого станет «ГастроХаб». Вкусный праздник пройдет с 20 по 22 сентября. Жители и гости края смогут окунуться в мир гастрономии и попробовать блюда от 12 шеф-поваров из разных регионов России. Будут организованы интерактивные развлечения и фотозоны, свой туристический потенциал на «Улице районов края» представят муниципальные образования, также запланировано участие туристский информационных центров из дальневосточных регионов, — добавила Екатерина Пунтус.

Напомним, форум «Открой Дальний Восток» является официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма – Российского туристического форума «Путешествуй!», организатором которого выступает Фонд Росконгресс. Деловое событие проходит по инициативе правительства Хабаровского края, при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Предусмотрены разные форматы участия: очное, онлайн или в качестве слушателя.