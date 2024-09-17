Торжественная церемония открытия международных соревнований «Фонбет Чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги» по хоккею среди мужских команд сезона 2024/2025 гг. прошла в Хабаровске. Открыл первую домашнюю игру КХЛ ХК «Амур» символическим вбрасыванием шайбы губернатор края Дмитрий Демешин.

– Почти шесть месяцев прошло с того момента, как завершился прошлый сезон в Хабаровске. И сегодня мы с удовольствием видим легендарный хоккейный клуб «Амур» на льду. Большой хоккей, Континентальная Хоккейная Лига возвращаются в наш край! Как отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин, хоккей – это один из самых важных видов спорта в нашей стране, – сказал губернатор Дмитрий Демешин.

Глава края отметил, что ХК «Амур» в прошлом сезоне показал достойную игру и огромный потенциал, выйдя в плей-офф.

– Ребята, ставлю вам боевую задачу. В этом году вы можете не становится чемпионом, но надо максимально приблизиться к плей-офф. А в следующем году попробовать взять Кубок Гагарина! – обратился к хоккеистам Дмитрий Демешин.

Губернатор пожелал команде хоккейной стойкости, настоящего дальневосточного характера и силы.

Первую домашнюю игру хабаровчане провели против «Куньлунь Ред Стар». Со счетом 2:3 победу одержала команда из Поднебесной. Следующий матч для команды «Амур» состоится уже 22 сентября против московского «Динамо».

Напомним, в 17-м чемпионате КХЛ (2024/2025) принимают участие 23 клуба из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Турнир стартовал 3 сентября 2024 года и завершится не позднее 25 мая 2025 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.