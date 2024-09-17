Глава региона Дмитрий Демешин произвел первые кадровые назначения после вступления в должность. Сегодня на внеочередном расширенном заседании правительства Хабаровского края губернатор объявил новый состав своей команды.

Дмитрий Демешин заявил, что при назначении членов правительства края руководствовался не политическими соображениями, а стремлением видеть во главе ведомств профессионалов, способных эффективно решать поставленные задачи.

– Я не за политику, я – за конкретные дела. Хочу подчеркнуть, что чиновники должны быть незаметными для людей, дела должны говорить за них. Люди должны жить хорошей полноценной благополучной жизнью, а не заниматься жалобами и кляузами, знать каждого чиновника в лицо, обивать пороги кабинетов. Ваши конкретные компетенции должны говорить за вас, – заявил Дмитрий Демешин.

Первым заместителем председателя правительства края назначен Сергей Абрамов. В прошлом — министр финансов Чеченской Республики, советник председателя Счётной палаты РФ, председатель правительства и временно исполняющий обязанности президента Чеченской Республики, аудитор Счетной палаты РФ. Также был начальником Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», советником президента ОАО «РЖД», индустриальным директором Госкорпорации «Ростех». В должности первого заместителя председателя правительства Сергей Абрамов будет осуществлять общую координацию деятельности зампредов, курировать строительный блок.

Заместителями председателя правительства назначены: по инфраструктуре –Ирина Горбачёва, по природным ресурсам и сельскому хозяйству – Дарий Тюрин, по экономическим вопросам – Мария Авилова, по социальным вопросам – в статусе исполняющего обязанности Александр Дорофеев.

Вице-губернатор Сергей Кузнецов будет курировать деятельность комитета по внутренней политике правительства, комитета по делам молодежи и комитета по информационной политике и массовым коммуникациями правительства Хабаровского края. Вице-губернатор Артём Мельников возглавляет администрацию губернатора и правительства края, курирует исполнительные органы края и структурные подразделения администрации, в ведении которых находятся вопросы контрольно-надзорной, антикоррупционной деятельности, правовой, кадровой работы, госслужбы, работы с обращениями граждан и другие. Олег Игнатов продолжит возглавлять представительство правительства Хабаровского края при Правительстве РФ в должности вице-губернатора – руководителя представительства.

В состав нового правительства вошли многие из прежних руководителей министерств и ведомств края. В частности, свои должности сохранили министр соцзащиты Александр Дорофеев, министр спорта Дмитрий Чикунов, министр имущества Никита Матвеев, министр природных ресурсов Александр Леонтьев, министр финансов Валентин Костюшин, министр строительства Алексей Дубов, министр туризма Екатерина Пунтус. Продолжат работу в статусе исполняющих обязанности: министра ЖКХ – Анжелика Миронова, министра транспорта и дорожного хозяйства – Георгий Мазунин, министра энергетики – Владимир Михалёв, министра цифрового развития и связи – Евгений Дёмин, министра сельского хозяйства и продовольствия – Павел Сторожук.

Министерство культуры края возглавит Дмитрий Кузнецов, министерство промышленности и торговли – Дмитрий Астафьев, министром лесного хозяйства и лесопереработки назначен Андрей Самойлов. И.о. министра экономического развития края стала Валентина Филоненко, и.о. министра здравоохранения края – Наталья Мартыненко.

В завершение Дмитрий Демешин подчеркнул, что правительство региона, главы муниципалитетов и депутаты должны работать в единой связке на общую цель – благополучие жителей Хабаровского края.