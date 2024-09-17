В национальном селе Джари Нанайского района прошел праздник осенней кеты – «Боло давани аня». Он был организован на территории межпоселенческого центра нанайской культуры в рамках краевой государственной программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». Мероприятие посетили более 200 гостей.

Традиционный праздник входит в число самых ярких событий культурной жизни коренных малочисленных народов Севера региона. В этом году участие в нем приняли команды из сел Нанайского района: Джари, Найхин, Арсеньево, Синда, Лидога, Верхний Нерген и Дада.

Как рассказали в министерстве природных ресурсов края, на празднике состоялся ежегодный конкурс «Айсима согдата», где шесть команд продемонстрировали умения в разделке рыбы и приготовлении фарша и талы из рыбного филе. Самые младшие участники приготовили национальный десерт – «солиму». Победителем конкурса жюри признало команду из села Лидога «Мангбо ваатани» («Амурские волны»).

Также для гостей организовали мастер-класс по изготовлению сувениров из рыбьей кожи, выставку-конкурс нанайских национальных лакомств из рыбы, а этнические коллективы района провели концертную программу «Ботамди дярини» («Песня рыбака»).

— Проведение подобных мероприятий в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера способствует сохранению культурных традиций местного населения. Их организация стала возможна благодаря средствам, выделенным в рамках единой субсидии бюджетам субъектов РФ по программе «Реализация государственной национальной политики», принятой по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Напомним, краевая государственная программа была принята в 2011 году. Общий объем финансовых средств на 2024 год для реализации мероприятий программы составил 39,4 млн рублей.

Помимо мероприятий по сохранению и поддержке национальной культуры и родных языков КМНС, в ней предусмотрены средства на развитие традиционной хозяйственной деятельности, поддержку социально ориентированных НКО, реализующих общественные инициативы по защите исконной среды обитания коренных народов, доставку детей оленеводов к родителям в отдаленные и труднодоступные населенные пункты края либо в места их кочевий, средства на охрану поголовья северных оленей от хищников и др.