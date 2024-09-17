Дмитрий Демешин провел встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций инвалидов в Хабаровском центре социальной реабилитации. Поводом для нее послужили обращения по вопросам, касающимся улучшения условий жизни и повышения доступности услуг для этой категории граждан, поступающие в социальные сети главы региона.

В начале встречи Дмитрий Демешин вручил директору центра Анне Козловой диплом за победу учреждения в федеральном конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в качестве лучшей организации, предоставляющей социальные услуги в полустационарной форме.

Губернатор отметил, в настоящее время в крае проживает более 63 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

­­– Это люди, которым живется сложнее, чем большинству. Они ежедневно сталкиваются с незаметными многим барьерами: отсутствием пандусов, вместительных лифтов, специализированного транспорта, несоблюдением требований безбарьерности при благоустройстве территорий, – сказал глава региона.

Дмитрий Демешин добавил, что вопросы организации безбарьерной среды он решал по долгу прежней службы в должности заместителя Генпрокурора России. И продолжает уделять им внимание в статусе губернатора.

­– И сейчас инспектирование объектов на предмет доступности среды тоже проводим. Заставляем глав муниципальных образований обращать на это внимание, – подчеркнул губернатор.

По словам Дмитрия Демешина, в крае проводится большая работа в интересах граждан с ограниченными возможностями здоровья. Это поддержка крупных общественных организаций инвалидов, финансирование на конкурсной основе социальных проектов, развитие сопровождаемого проживания для людей с интеллектуальными нарушениями, развитие адаптивных видов спорта, совершенствование инклюзивного образования особенных детей.

– И, конечно, это нужно делать. Я к Президенту обратился, чтоб мы построили центр адаптивных видов спорта. Важно определить, какие еще нужно совершить шаги для того чтобы улучшить социальное самочувствие инвалидов, для того чтобы вы, и люди, интересы которых вы представляете, чувствовали себя в обществе комфортнее, лучше. Чтобы мы дополнительно вас поддерживали, – заявил Дмитрий Демешин.

Вопросы, которые были заданы губернатору Хабаровского края на встрече, касались медицинского обслуживания, соблюдения требований «доступной среды», трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, среди них вопрос о возможности ускорения процесса прохождения медицинской комиссии для установления инвалидности. Жители края жалуются на длительное прохождение различных обследований. Дмитрий Демешин поставил задачу и.о. зампреда по соцвопросам проанализировать ситуацию и организовать персональный контроль сроков медкомиссий. Также глава края поддержал поступившее на встрече предложение о согласовании проектов благоустройства с общественными организациями инвалидов.

В завершение Дмитрий Демешин поблагодарил всех участников встречи за конструктивный диалог и выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся добиться значительных результатов в улучшении качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в Хабаровском крае.

Также губернатор края осмотрел выставочный зал технических средств реабилитации и пункт проката ТСР. В центре представлен практически весь спектр средств реабилитации, которые в настоящее время есть, всего более 1500 видов. Как рассказал и. о. заместителя председателя правительства по социальным вопросам Александр Дорофеев, фонд средств постоянно обновляется.

– В этом году около 20 млн выделили на приобретение и на выдачу средств реабилитации, чтобы по всему краю хватило. Мы смотрим надобность – у нас есть понимание примерно на три месяца вперед – и осуществляем закупки, чтоб не было перерывов в обеспечении людей, — заявил Александр Дорофеев.

Дмитрий Демешин отметил, что очень важно, чтобы каждое средство реабилитации не простаивало в качестве выставочного экспоната, а использовалось по назначению.

– Главное, чтоб мы их раздавали, а не копили, как музей. Если есть острая нужда, то надо отдавать и единственные экземпляры. Чтоб не оказалось, что тут стоит музейный экспонат, – подчеркнул губернатор края.