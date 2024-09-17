Хабаровские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) завершают подготовку электросетевых объектов к отопительному сезону 2024-2025 гг. Среди основных мероприятий — текущий и капитальный ремонты оборудования подстанций, линий электропередачи, а также чистка просек охранных зон ЛЭП.

С начала года отремонтировано более 143 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменено 953 опоры и более 680 дефектных изоляторов, расчищено и приведено в нормативное состояние 330 га просеки ВЛ. Выполнен капитальный ремонт подстанций 110 кВ: «Хурба», «Гайтер», «Лиан», «Кедровая, «Азимут» «Гродеково», «МЖК», «Красицкая» и 19 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ.

На данный момент энергетики ведут ремонт воздушных линий 110 кВ «Николаевская ТЭЦ – Многовершинная» и «Белая Гора – Многовершинная» в Николаевском районе. Завершается ремонт воздушных линий 0,4-10 кВ в районе им. Лазо, Бикинском, Комсомольском и Хабаровском муниципальных районах.

С наступлением устойчивых низких температур энергетики приступят к чистке просек в труднодоступных и заболоченных районах края, где спецтехника может работать только при достаточном промерзании грунта. Всего до конца 2024 года будет расчищено от древесно-кустарниковой растительности порядка 1055 га просеки ВЛ различного класса напряжения. Все работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками.