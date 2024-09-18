Один рабочий день – столько времени понадобилось хабаровскому Росреестру, чтобы поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать права собственности на здание Многофункционального комплекса с водно-оздоровительным центром (Аквапарк), расположенное по ул. Пионерской в краевом центре. Площадь здания составляет 61153.5 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе Управления, в рамках закона администрация г. Хабаровска, как орган, выдавший разрешение на ввод в эксплуатацию, обратилась с заявлением об осуществлении учетно-регистрационных действий в электронном виде посредством электронных сервисов Росреестра. Поэтому заявление было обработано в сокращённый срок — 1 рабочий день (регламентный –10 дней).

«Новый водно-оздоровительный центр — не просто значимый инвестиционный проект; его открытие — долгожданное событие для жителей и гостей края. Приблизить этот день постарались наши регистраторы, проведя в кратчайшие сроки правовую экспертизу полученных документов и процедуру регистрации», — прокомментировал руководительУправления Росреестра по Хабаровскому краю Дмитрий ЩЕРБАКОВ.