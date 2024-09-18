В Хабаровске сегодня стартовал III Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Отраслевая площадка объединила более 700 участников: представителей федеральных и региональных органов власти, туристического и гостиничного бизнеса, ассоциаций и общественных объединений в сфере туризма. География гостей форума также достаточно широка – в Хабаровск приехали эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Нижегородской и Иркутской областей, Бурятии, Якутии, Камчатки, Магадана, Сахалина, Приморья, Амурской области, ЕАО, а также Китая и Республики Беларусь, в режиме онлайн к международным сессиям подключатся представители Вьетнама.

– В рамках деловой программы участников ждут живые дискуссии на 17 отраслевых сессиях и круглых столах. За три года форум зарекомендовал себя как площадка, где представители отрасли могут изучить лучшие региональные кейсы, получить ценный опыт и найти решения, чтобы применить их в своей дальнейшей работе по продвижению турпродуктов и развитию туризма в целом, – отметила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Мероприятия форума начались с выступления экспертов на профессиональном лектории «Центр туристских компетенций». С 12:00 начнут работать тематические площадки. Так, например, сегодня планируется обсудить итоги летнего сезона – 2024, взаимодействие регионального бизнеса с крупнейшими федеральными туроператорами, основные тенденции во въездном и выездном туризме, продвижения региональных туристических брендов и продуктов через маркетплейсы и экосистемы.

– Принять участие в форуме можно как лично, так и в онлайн-формате. Прямые трансляции с сессий и круглых столов можно посмотреть в группах Вконтакте министерства туризма края и туристского информационного центра. Программа всех дискуссий размещена на официальном сайте форума, также есть возможность зарегистрироваться и присоединиться к мероприятиям масштабного делового события, – подчеркнули в региональном министерстве туризма.

Напомним, в этом году форум «Открой Дальний Восток» стал официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма – Российского туристического форума «Путешествуй!», организатором которого выступает Фонд Росконгресс. Деловое событие проходит по инициативе правительства Хабаровского края, при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.