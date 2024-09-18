СобранныеСеверным межрайонным следственным отделом по г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении24-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Следствием и судом установлено, что в августе 2023 года во дворе дома квартал Солнечный города Хабаровска между двумя ранее не знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленникнанес 43-летнему потерпевшему множественные удары руками по голове и телу. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, скончался.
По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления и направить уголовное дело в суд.
Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
Эта запись была опубликована 18.09.2024в 17:10. В рубриках: Общество.
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