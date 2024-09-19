Провести время вместе с семьей и принять участие в ярком уличном празднике «Мы – большая страна» (0+) приглашают жителей и гостей края. Культурные мероприятия III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» пройдут на набережной стадиона им. Ленина в Хабаровске с 20 по 22 сентября. Как отметили в министерстве туризма края, с 12 до 20 часов все желающие смогут принять участие в разнообразных матер-классах, конкурсах и викторинах, послушать живую музыку, научиться играть на необычных музыкальных инструментах и попробовать блюда, которые в рамках фестиваля «ГастроХаб» приготовят 12 шефов из самых разных уголков России.

– За три дня в общей сложности планируется приготовить 20 тысяч порций авторских блюд. Не упустите возможность насладиться разнообразными кулинарными изысками и открыть для себя новые гастрономические горизонты. Ярким событием станет Парад коренных малочисленных народов Дальнего Востока, в котором примут участие более 50 человек и представителей районов и регионов в национальных костюмах. Дети и взрослые смогут погрузиться в этно-музыкальное путешествие и попробовать сыграть на африканских барабанах, австралийской трубе диджериду, сибирском варгане или тибетских поющих чашах, – рассказали в профильном ведомстве.

Гостям праздника предложат прогуляться по «Улице районов края» и познакомиться с природными достопримечательностями самых удаленных уголков региона. Муниципальные образования и представители дальневосточных регионов расскажут о своем туристическом потенциале, а туроператоры презентуют свои экскурсионные программы и маршруты. В зоне уличного маркета можно будет приобрести сувенирную продукцию, мед, снеки и другую продукцию, произведенную в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке.

– Не менее яркой и разнообразной будет концертная программа: на сцене выступят творческие коллективы из районов, баранщицы в восточных костюмах и танцоры с летящими веерами-вейлами, известные музыкальные хабаровские группы, а «живые скульптуры» шеф-поваров устроят уличное шоу. Большой праздник завершится вечером 22 сентября на Комсомольской площади концертом хедлайнера III Всероссийского туристического форума – популярной группы «Пицца». Вход свободный, – отметили в министерстве туризма.

Расписание мероприятий культурной программы можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также в социальных сетях регионального туристского информационного центра.