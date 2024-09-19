24 октября в Хабаровске состоится третий ИнвестФест. Он соберет инвесторов, а также тех, кто только начинает свое дело, но уже имеет перспективный проект. Такие проекты презентуют как варианты для вложения средств и развития новых направлений. Мероприятие пройдет в неформальной обстановке на площадке «Коммуна» в ТЦ «Броско Молл».

Организатором ИнвестФеста выступит АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций».

— Инициаторы проектов презентуют свои бизнес-идеи с целью поиска финансирования, а инвесторы, в свою очередь, поделятся опытом реализации своих бизнес-проектов. Они расскажут, как развивать бизнес с привлечением финансов от инвесторов и как обезопасить себя от сделок «в ноль». Особенностью мероприятия этого года станет участие всех действующих краевых институтов развития. Любой из участников сможет одновременно проконсультироваться по мерам государственной поддержки, – рассказали в краевом Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций.

Прошлый ИнветФест собрал около 100 участников из разных направлений бизнеса. Мероприятие дало возможность ознакомиться не только с инвестиционными, но и инновационными проектами, которые в дальнейшем могут быть внедрены в уже действующий бизнес. Тогда среди перспективных идей были представлены ферма по производству шампиньонов, информационно-аналитическая система управления дорожным хозяйством и дорожными фондами, эко-глемпинг «Голос Хехцира» на базе улиточной фермы и другие.