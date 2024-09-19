Волейбольная команда «Амурские тигрицы» успешно дебютировала в чемпионате России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». В первом матче, который проходил на родной площадке «тигриц» в Хабаровске в Универсальном краевом спортивном комплексе они одержали победу над командой «Динамо-Анапа» со счетом 3:1.

Судьба встречи решилась в четырех партиях. На старте матча хабаровчанки сразу захватили инициативу, уйдя в отрыв от соперниц. Во втором игровом отрезке ситуация на площадке практически не изменилась – хозяева также уверенно контролировали ход игры и в итоге ушли на перерыв со счетом 2:0.

Третий сет завершился в пользу волейболисток «Динамо-Анапа». Но в заключительной партии хабаровская команда не оставила своим оппоненткам практически никаких шансов на победу, переиграв гостей.

— Поздравляю всех болельщиков с победой, с началом чемпионата, мы очень рады, что наконец-то играем, во-первых, дома, во-вторых при таких заполненных трибунах. Что касается, игры, не очень доволен качеством, было много детских ошибок, но возможно это связано с тем, что это была первая «домашняя» игра. Следующие игры будем играть увереннее, уберем эту нервозность и все у нас получится, — отметил после матча главный тренер ВК «Амурские тигрицы» Александр Щурин.

Следующий матч «Амурские Тигрицы» проведут, сегодня 19 сентября. Соперницами подопечных Александра Щурина станут волейболистки из Республики Башкортостан – команда «Уфимочка-УГНТУ». Начало встречи в 19.00.

Напомним, чемпионат страны среди женских команд по волейболу в Высшей лиге «А» завершится 27 апреля 2025 года. Всего «Амурским тигрицам» предстоит провести 52 игры за сезон. Команда, которая займет первой место в дивизионе получит право на повышение в классе и выйдет в элиту женского отечественного волейбола Суперлигу.