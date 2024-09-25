Промышленные предприятия Хабаровского края продолжают получать поддержку от краевого Фонда развития промышленности (ФРП). К примеру, в этом году фонд предоставил льготный заем в размере 18 млн рублей хабаровской компании, которая занимается обслуживанием спецтехники. На эти средства предприятие приобрело новое оборудование, что позволит автоматизировать и ускорить процесс работы.

– Заем помог за один раз купить все недостающее оборудование. Это фрезерный станок для обработки плоскости деталей двигателя, станок для хонингования цилиндров, шлифовальный станок для восстановления клапанов, стенд для проверки на герметичность корпусных деталей и другое. Рассчитываем, что теперь загрузка предприятия увеличится, а срок ремонта комплектующих и техники значительно сократится, – рассказал собственник ООО «Техноинженеринг» Алексей Демиденко.

Он также отметил, что получить льготный заем в Фонде развития промышленности края оказалось не так сложно, как изначально казалось. Специалисты фонда дают консультации по всем вопросам, помогают определиться с программой финансирования и собрать необходимый пакет документов.

– Сегодня наш Фонд может предложить несколько разноуровневых программ финансирования промышленных организаций. Есть возможность получить льготный заем по региональной программе от 5 до 20 млн рублей по льготной ставке 1,3 или 5 % годовых с возможностью отсрочки платежа по основному долгу до 3 лет. Также можно получить до 1 млрд рублей на федеральном уровне, – рассказала директор ФРП Юлия Володькина.