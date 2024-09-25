Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Москву встретился с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. Стороны обсудили развитие сельских территорий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

– В июле, во время вашего визита в Хабаровск мы обсуждали развитие сельских территорий Хабаровского края в рамках программы КРСТ. Я обращался к вам с просьбой поддержать заявку Хабаровского края на 2025 год по мероприятиям данной программы в максимально возможном объеме. Благодарю, что наша заявка была поддержана, – сказал Дмитрий Демешин.

Глава субъекта отметил, что предварительно в полном объеме средства уже распределены на проект развития опорного пункта Чегдомын. За два года там планируется восстановить канализационный коллектор, внешкольный центр, дом культуры, кинотеатр, детский сад и дорогу.

Руководитель края рассказал о текущем состоянии сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае и его инвестиционном потенциале. По словам главы региона, Хабаровский край делает акцент на работе по восстановлению мелиоративного комплекса. С 2021 года в регионе введено около 6 тысяч гектаров земель. Из них более 3 тысяч га – с помощью поддержки в рамках федеральной программы по восстановлению земель.

На встрече в Минсельхозе России также обсуждалась возможность научно-технического сотрудничества Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства (ДВ НИИСХ) и Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук KHP по реализации совместного проекта по селекции и семеноводству кукурузы.

На территории Хабаровского края научное сопровождение агропромышленного комплекса осуществляет ДВ НИИСХ. Он является и оригинатором основных сортов сельскохозяйственных культур, возделываемых на территории края. Институт уже ведет совместные работы с академиями сельскохозяйственных наук провинций КНР по обмену селекционным материалом.

– Просим оказать содействие Хабаровскому краю по сопровождению совместного с КНР научного проекта, а также по вхождению с данным проектом в национальный проект в рамках федерального проекта «Селекционная и генетическая независимость АПК», – обратился губернатор к Оксане Лут.

В завершение встречи Дмитрий Демешин выразил уверенность на дальнейшую конструктивную работу совместно с Министерством сельского хозяйства России.