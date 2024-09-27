28 сентября 1954 года включен в сеть первый турбоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1. За годы работы станция выработала более 115 млрд кВт.ч электроэнергии и более 222 млн Гкал тепла.

Сегодня Хабаровская ТЭЦ-1 является одной из крупнейших тепловых электростанций на Дальнем Востоке России. Ее электрическая мощность составляет 435 МВт, тепловая – 1 200 Гкал/ч. Станция обеспечивает Хабаровск электроэнергией, которая выдается потребителям по 16 линиям электропередачи, и теплом, закрывая более 40% потребностей краевого центра в теплоснабжении.

Площадка для Хабаровской ТЭЦ-1 была выбрана в 1936 году, но в 1941 году строительство было остановлено. В 1949 году в результате переработки проекта станции ее мощность была увеличена: с исходных 24 до 125 МВт. С момента пуска электрическая и тепловая мощность станции постепенно увеличивалась, одна за другой были введены в эксплуатацию четыре очереди. К 1972 году на Хабаровской ТЭЦ-1 было установлено уже 9 турбин и 16 котлоагрегатов. Позднее часть устаревших турбоагрегатов вывели из эксплуатации. С 2006 года на станции начался процесс газификации. К 2018 году на газ перевели 9 котлов. В результате потребление угля сократилось втрое, что благоприятно сказалось на экологических параметрах работы станции.

В рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России РусГидро ведет строительство Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения изношенных мощностей Хабаровской ТЭЦ-1. Новая ТЭЦ-4 расположена на ее площадке, в центре электрических и тепловых нагрузок краевого центра. Завершение строительства новой станции намечено на 2027 год. ТЭЦ электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 1 368 Гкал/ч будет построена по парогазовой технологии. В настоящее время на площадке развернуты строительно-монтажные работы, заказано и находится в стадии изготовления основное оборудование – паротурбинные и газотурбинные установки.

«С момента своего открытия в 1954 году, ТЭЦ-1 стала надежным источником тепла и энергии для тысяч семей. Она прошла через множество испытаний, но всегда оставалась верной своей миссии — обеспечивать комфорт и уют для жителей Хабаровска», — сказал Генеральный директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» Сергей Иртов.