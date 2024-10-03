В поисково-спасательный отряд (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о том, что 28-летняя женщина просит о помощи. Причиной стало кольцо на безымянном пальце правой руки.
Женщина пояснила, что, видимо, началась аллергическая реакция. Неожиданно палец начал опухать, а кольцо впилось. Снять самостоятельно не получилось, поэтому обратились к спасателям МЧС России.
«С помощью нитки снять тесное кольцо не получилось – отёк был уже слишком большой. Пришлось применить слесарный инструмент», – рассказал спасатель ПСО (с.Ракитное) МЧС России Александр Лютый.
Используя, так называемые, «бокорезы» и обычную зубочистку, спасатели очень аккуратно раскусили твёрдый металл, не причинив боли и не усугубив положение пострадавшей. Оковы пали. Медицинская помощь не потребовалась.
Врачи отмечают, что тесное кольцо передавливает палец, нарушает венозный отток, что вызывает значительный отёк с последующим полным прекращением кровообращения. Это может закончиться плачевно и привести к некрозу пальца.
Эта запись была опубликована 03.10.2024в 11:04. В рубриках: Общество.
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