Отопительный сезон начался в зонах централизованного теплоснабжения Хабаровского края. Первым из городов тепло получит Комсомольск-на-Амуре, сообщает министерство энергетики края.
– С 3 октября, согласно постановлению городской администрации, начинается отопительный сезон в Комсомольск-на-Амуре. В других зонах централизованного теплоснабжения отопление планируется запустить в следующие даты: с 7 октября в Амурске, 10-15 октября в Советской Гавани, в Хабаровске начало сезона запланировано на 8 октября, но возможна корректировка даты, – рассказали в министерстве.
Как уточнил в ведомстве, к отопительному сезону готовы все региональные ТЭЦ. Важнейшие ремонты оборудования сделаны в полном объеме. Персонал прошел все необходимые инструктажи.
– В энергосистеме края в полном объеме завершены работы по ремонту магистральных тепловых сетей, а также энергетического и электросетевого оборудования, участвующего в запуске системы отопления. АО «Дальневосточная генерирующая компания» выполнен ремонт 23 единиц энергетического оборудования ТЭЦ, в полном объеме выполнен ремонт и реконструкция около 20 км магистральных тепловых сетей, – отметили в минэнерго.
В настоящее время филиал ПАО «Россети» «Хабаровское предприятие магистральных электрических сетей» и филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» завершают работы по ремонту линий электропередачи и электротехнического оборудования подстанций, а также расчистку просек воздушных линий электропередачи.
Напомним, что жителей северных районов края начали подключать к теплу в начале сентября. Отопительный сезон в населенных пунктах начинается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха не выше 8 градусов тепла.
Эта запись была опубликована 03.10.2024в 12:33. В рубриках: Общество.
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