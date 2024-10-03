В 09.12 (хбр) 3 октября поступило сообщение о возгорании в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске. На месте были оперативно сосредоточены силы и средства: 15 единиц техники и более 60 человек личного состава. Для тушения пламени задействована высотная техника – автолестницы и коленчатый подъемник. Создано 4 боевых участка.

В 12.22 (хбр) распространение огня остановлено, пожар локализован на площади 4000 квадратных метров. При тушении пожара в здании произошёл взрыв 4-х газовых баллонов.Огнём уничтожена обшивка здания, произошло обрушение внутренних конструкций и кровли в части здания, наружной стены.

На месте развернут штаб пожаротушений, ведётся координация действий всех сил и средств. Работы продолжаются, осложняются высокой пожарной нагрузкой и большим количеством горючих материалов и предметов интерьера.

В момент происшествия в театре находились три человека, эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам, 29 лет и 21 год, медицинская помощь оказана на месте. Ещё одна 46-летняя женщина получила повреждение связок ноги, доставлена в трампункт.

На месте работают сотрудники Госпожнадзора МЧС России, эксперты Испытательной пожарной лаборатории для установления причин возгорания.