В Хабаровском краевом академическом музыкальном театре произошел сильнейший пожар. Предварительная версия произошедшего – нарушение правил противопожарной безопасности при проведении ремонта кровли. На объект выезжал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, чтобы оценить ситуацию на месте. Также был создан оперативный штаб под руководством главы региона по организации тушения и ликвидации последствий пожара.

Площадь, охваченная огнём, составила 4 тыс. кв. метров. Обрушилась крыша над фойе зрительного зала и фасад. Днем пожар удалось локализовать, однако работа боевых пожарных расчётов продолжается.

На заседании оперштаба Дмитрий Демешин поставил предварительную задачу дать правовую оценку выяснению причин и условий, которые способствовали происшествию, оценить принятые меры по тушению пожара. По словам главы региона, культурный объект оказался практически утерян, и это большая трагедия для всего края и его жителей.

— Сегодня произошла катастрофа – по сути уничтожено одно из достояний Хабаровского края – здание краевого музыкального театра. Это знаковый объект для наших жителей. Сейчас первоочередная задача – завершить работы по тушению пожара. Размер ущерба нам еще предстоит установить, однако, по предварительным данным, если все же здание придется сносить и строить заново — это будет существенная составляющая бюджета края, — подчеркнул губернатор.

По словам Дмитрия Демешина, причин произошедшей трагедии много, и в этом предстоит разобраться следственным органам, оперативным службам.

Сегодня Следственным комитетом принято решение о возбуждении уголовного дела по факту пожара. На допрос к следователю были доставлены руководство фирмы и восемь сотрудников, которые работали на объекте. Губернатор рассказал, что, по предварительной информации, строители оказались мигрантами. Пятеро на территории России находились незаконно, в отношении двух из них ранее были приняты судебные решения, обязывающие покинуть территорию страны. Остальные трое не имели права осуществлять трудовую деятельность на территории края.

— Где реализация квот? Где работа миграционных служб? Несмотря на заключённые подрядчиком со сторонней организацией договор технического надзора, строительного контроля, я попрошу следствие детально разобраться, как проводились контрольные мероприятия и проводились ли они вообще? – заявил Дмитрий Демешин.

Глава региона также отметил, что в июле в здании музтеатра проводились учения МЧС, которые прошли успешно. Однако по факту спасатели оказались не готовы к произошедшему. В том числе, есть вопросы к тому, какая категория пожарной опасности объекта была установлена, к принятым по тушению пожара мерам.

Краевые власти намерены восстановить знаковый для людей и культурной сферы региона объект.

— Мы потеряли здание. Бюджет потерял государственные деньги, и, конечно, мы обречены на то, чтобы восстанавливать музыкальный театр в этом месте. Это огромные средства, но мы несём ответственность перед нашими людьми, перед горожанами за то, что произошло сегодня, — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Демешин поставил задачу исполняющему обязанности министра культуры края Дмитрию Кузнецову сегодня же определить, где будет теперь размещаться коллектив музтеатра.

— Обязательно вы должны сохранить труппу и определить, куда поместим наших артистов. Чтобы мы ни на день не останавливали работу культурной программы, культурную жизнь города Хабаровска! – поручил глава региона.

Дмитрий Демешин также поблагодарил жителей края и страны, которые откликнулись на беду и присылают слова поддержки.

— Театры страны шлют телеграммы с приглашением нашей труппы провести выездные спектакли, со словами поддержки. Большая благодарность всем людям на самых разных концах страны, которые откликнулись на нашу беду, – сказал Дмитрий Демешин.

Вечером губернатор вновь выехал на объект. Работы по тушению пожара продолжаются – в разных точках здания то и дело вспыхивает огонь. Строение будут проливать всю ночь. Также пожарные оберегают от возгорания часть имущества театра в сохранившейся части основного здания. Сотрудники полиции организовали круглосуточное дежурство, здание театра взято в оцепление. ГАИ были приняты меры по ограничению движения транспорта на прилегающих улицах, чтобы обеспечить подъезд спецтехники к месту тушения пожара.

После полной ликвидации огня и разбора завалов службы приступят к диагностике несущих конструкций для оценки их жизнеспособности.

Отметим, оперштаб под руководством Дмитрия Демешина продолжает свою работу.