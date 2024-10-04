Благодаря реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» президентского нацпроекта «Здравоохранение», жителям края доступны препараты по льготным рецептам в аптеках государственной сети Дальневосточного центра лекарственного обеспечения, которая представлена во всех районах региона. Стоит отметить, что также возобновлены льготы в аптеках поликлиники Краевого диагностического центра и больницы им. профессора Сергеева.

В краевом минздраве напомнили, что бесплатные лекарства положены гражданам, которые перенесли инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения.

— С 1 января 2024 года в число получателей льготных лекарств внесены пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца в сочетании с мерцательной аритмией и хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка. Срок получения льготных препаратов для них не ограничен, исключение составляют лишь те, кто обеспечивается медикаментами в рамках федеральной программы. Льготное лекарственное обеспечение – один из приоритетов социальной политики правительства Хабаровского края и лично губернатора Дмитрия Демешина, который ведет системную работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья населения. Стоит отметить, что субсидии из федерального и краевого бюджетов на программу ежегодно растут, – рассказали в региональном минздраве.

В профильном министерстве добавили, что в крае осуществляет льготный отпуск лекарств 51 государственная аптека: в Хабаровске – 14, в Комсомольске-на-Амуре – 5, по 1 аптеке в Амурске, Бикине, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре и других населенных пунктах края. В 2024 году бесплатные лекарства получили 42 545 человек по 265 625 рецептам. А за весь 2023 год было обслужено 48 709 человек по 399 604 рецептам.

Программа предоставляет 31 вид дорогостоящих препаратов, рецепт на них оформляется сразу при выписке из стационара больницы. Список препаратов универсален, так как покрывает потребности терапии не только основного заболевания, но и некоторых сопутствующих, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, которые могут приводить к возникновению приступов. Поэтому крайне важно, чтобы у пациента всегда «под рукой» были препараты, позволяющие своевременно купировать острое состояние.

В Хабаровском крае право на бесплатное обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания имеют 106 341 человек.

Кроме того, есть возможность получать лекарства по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» пациентам, которые прошли стационарное лечение и перешли на амбулаторное.

— Все лица, которые перенесли сосудистую катастрофу, острое нарушение мозгового кровообращения, либо оперативные вмешательства на сердце имеют право на получение льготных лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения. При выписке пациента из стационара его обеспечивают лекарственными препаратами на 1 месяц, записывая в выписном эпикризе схему приема препаратов. Самостоятельно изменять схему пациенту не рекомендуется, – отметила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Городской поликлиники Железнодорожного района Ольга Димова.

После возвращения из стационара мобильный пациент самостоятельно должен обратиться к врачу-терапевту-участковому для наблюдения и проведения мероприятий по обеспечению лекарствами. Если пациент не мобильный или находится в тяжелом состоянии, родственники вызывают врача терапевта-участкового на дом. Специалист знакомится с выпиской, вносит данные пациента в единую программу, ставит пациента на диспансерное наблюдение и в течении 2-х лет с момента сосудистой катастрофы пациент имеет право на получение льготных препаратов бесплатно для поддержания своего здоровья.

Следует добавить, что эффективное взаимодействие между врачом и пациентом способствует созданию уникального плана лечения, позволяющего корректировать дозировку и выбор дополнительных препаратов для контроля заболевания.