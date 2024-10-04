Дмитрий Демешин в рамках рабочей поездки в район имени Лазо проинспектировал строительство двух индивидуальных жилых домов для работников социальной сферы в поселке Переяславка. Проект реализуется при федеральной поддержке по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость – 10 млн рублей, из них более 7 млн – средства краевого и местного бюджетов.
Дома возводятся из домокомплектов от хабаровского производителя. В настоящее время здесь завершаются внутренние отделочные работы, монтаж кровли и фасада зданий. Жилые помещения будут введены в эксплуатацию до конца текущего месяца. Муниципалитет взял на себя подключение водоснабжения, электроснабжения и установку ограждения.
Дома предназначены для двух семей учителей местной школы, они будут предоставлены по договору социального найма. Главной особенностью государственной поддержки является возможность выкупа жилья через пять лет за 10% от его стоимости, а через 10 лет – за 1%.
Губернатор осмотрел объекты и отметил, что практику строительства таких домов необходимо использовать во всех поселках и селах края.
— Рекомендую всем главам муниципальных районов взять на вооружение данную практику для применения у себя на территории, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отметим, что на 2025 год Хабаровский край направил в федеральный Минсельхоз заявку на строительство 51 дома для с общей суммой запрашиваемой субсидии в 456 миллионов рублей. Итоги федерального отбора будут известны в ноябре текущего года.
Эта запись была опубликована 04.10.2024в 12:24. В рубриках: Общество.
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