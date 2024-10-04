В Хабаровском крае с начала года служба занятости помогла трудоустроиться 4,3 тысячам человек, закрыв вакансии на сотнях предприятий. Кадровые потребности обеспечиваются благодаря программам, реализуемым в рамках нацпроекта «Демография».
Так, по проекту «Содействие занятости» пройти обучение и найти работу может молодежь до 35 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком, люди старше 50 лет, а также те, кому грозит увольнение. По программе «Мобильность трудовых ресурсов» приглашаются специалисты из других регионов. Кроме того, можно получить профессиональное образование для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
– У службы занятости есть ряд направлений сотрудничества с работодателями. Например, она не только предоставляет соискателям информацию о вакансиях, которые предприятия размещают на сайте «Работа России», но и договаривается с работодателями о собеседовании. Готовит прогнозы потребности в кадрах, проводит обучение под потребности экономики и встречи с работодателями, – рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время центры занятости населения перешли на новый формат работы, уйдя от образа учреждений социальной поддержки, выплачивающих пособия по безработице. Сейчас служба занятости ориентирована на индивидуальный подход к оценке трудовых потребностей и формирование карьерной траектории для каждого клиента. Главная задача – помочь гражданам найти работу.
– Большинство безработных жителей края находят подходящие вакансии в течение 1-2 месяцев со дня обращения. Большую роль в успешных поисках играет желание самого человека найти работу. Ведь с обретением официального трудоустройства он получает стабильный доход, социальные гарантии и возможность профессионального роста. За 9 месяцев этого года были трудоустроены почти 4,3 тысячи человек. Официальный статус безработного имеют менее двух тысяч человек, – рассказали в комитете.
В ведомстве уточнили, что в крае в настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет – 0,3 %, что является рекордно низким показателем с 1991 года, когда начался мониторинг ситуации на рынке труда. На данный момент почти 27 тысяч рабочих мест вакантны. Зарплаты по предлагаемым вакансиям составляют от 20 до 300 тысяч рублей.
Эта запись была опубликована 04.10.2024в 12:24. В рубриках: Общество.
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