В Хабаровском крае с начала года служба занятости помогла трудоустроиться 4,3 тысячам человек, закрыв вакансии на сотнях предприятий. Кадровые потребности обеспечиваются благодаря программам, реализуемым в рамках нацпроекта «Демография».

Так, по проекту «Содействие занятости» пройти обучение и найти работу может молодежь до 35 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком, люди старше 50 лет, а также те, кому грозит увольнение. По программе «Мобильность трудовых ресурсов» приглашаются специалисты из других регионов. Кроме того, можно получить профессиональное образование для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

– У службы занятости есть ряд направлений сотрудничества с работодателями. Например, она не только предоставляет соискателям информацию о вакансиях, которые предприятия размещают на сайте «Работа России», но и договаривается с работодателями о собеседовании. Готовит прогнозы потребности в кадрах, проводит обучение под потребности экономики и встречи с работодателями, – рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время центры занятости населения перешли на новый формат работы, уйдя от образа учреждений социальной поддержки, выплачивающих пособия по безработице. Сейчас служба занятости ориентирована на индивидуальный подход к оценке трудовых потребностей и формирование карьерной траектории для каждого клиента. Главная задача – помочь гражданам найти работу.

– Большинство безработных жителей края находят подходящие вакансии в течение 1-2 месяцев со дня обращения. Большую роль в успешных поисках играет желание самого человека найти работу. Ведь с обретением официального трудоустройства он получает стабильный доход, социальные гарантии и возможность профессионального роста. За 9 месяцев этого года были трудоустроены почти 4,3 тысячи человек. Официальный статус безработного имеют менее двух тысяч человек, – рассказали в комитете.

В ведомстве уточнили, что в крае в настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет – 0,3 %, что является рекордно низким показателем с 1991 года, когда начался мониторинг ситуации на рынке труда. На данный момент почти 27 тысяч рабочих мест вакантны. Зарплаты по предлагаемым вакансиям составляют от 20 до 300 тысяч рублей.