Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на октябрь, ноябрь, декабрь 2024 года на следующие рейсы:

Хабаровск — Якутск

Хабаровск — Чита

Хабаровск — Анадырь

Хабаровск — Нерюнгри

Хабаровск — Улан-Удэ

Рейсы выполняются совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Якутия» на воздушном судне Суперджет.

Данные социально значимые рейсы выполняются согласно федеральной программе субсидирования по Постановлению Правительства РФ №1172 и в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока.

Информация об открытии продажи авиабилетов по другим маршрутам и последующий период зимнего расписания будет опубликована дополнительно.