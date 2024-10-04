Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на октябрь, ноябрь, декабрь 2024 года на следующие рейсы:
Хабаровск — Якутск
Хабаровск — Чита
Хабаровск — Анадырь
Хабаровск — Нерюнгри
Хабаровск — Улан-Удэ
Рейсы выполняются совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Якутия» на воздушном судне Суперджет.
Данные социально значимые рейсы выполняются согласно федеральной программе субсидирования по Постановлению Правительства РФ №1172 и в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока.
Информация об открытии продажи авиабилетов по другим маршрутам и последующий период зимнего расписания будет опубликована дополнительно.
Эта запись была опубликована 04.10.2024в 14:52. В рубриках: Общество.
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