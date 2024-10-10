Фермерские хозяйства Хабаровского края развиваются благодаря господдержке. Так, начинающий фермер Сергей Алавердов из района имени Лазо в этом году получил грант «Агростартап» на развитие пчеловодства. Финансирование предоставлено в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, Сергей Алавердов планирует заняться кочевым пчеловодством. Он приобретет два передвижных пчелопавильона, пчелоприцеп для автомобиля, оборудование для сбора меда, а также пчеломаток. Ранее, в 2022 году, его супруга Мария получила такую же поддержку, и семья обустроила стационарную пасеку в селе Полетное. Сейчас в хозяйстве порядка 70 пчелосемей, благодаря гранту их количество увеличится вдвое.

– Мы ежегодно поддерживаем пчеловодов. Стабильно один гражданин получает грант «Агростартап» на развитие данного направления. Всего в конкурсе порядка 10 победителей. Они получают средства на овощеводство, ягодоводство, картофелеводство и животноводство. Поддержка предоставляется с 2019 года, – отметила начальник отдела развития малых форм хозяйствования АПК краевого минсельхоза Галина Подузова.

Она отметила, что в августе 2024 года в конкурсном отборе участие принимали 20 граждан, победителями признаны 10 человек из Хабаровского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Николаевского и имени Лазо районов. Средства в размере 41,3 млн рублей уже доведены до получателей, из них 40 млн рублей – средства федерального бюджета.

Как уточнили в минсельхозе края, с 2024 года документы для участия в конкурсе подаются через Портал предоставления мер государственной финансовой поддержки. Также с этого года максимальная сумма гранта «Агростартап» на развитие животноводства увеличилась до 7 млн рублей, для остальных направлений – до 5 млн рублей.

Напомним, что в качестве мер поддержки на базе Краевого сельхоз фонда образован Центр компетенций, где фермерам помогают бесплатно подготовить необходимые документы для участия в конкурсе. Ежегодно проводится порядка 500 консультаций, за помощью с бизнес-проектами и пакетами документов обращаются до 70 человек. Предусмотрены различные гранты как для начинающих, так и для более опытных фермеров.