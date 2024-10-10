Глава региона Дмитрий Демешин отправился в рабочую поездку в северные районы края. Начал губернатор свою программу с облета хода строительства Тихоокеанской железной дороги в Тугуро-Чумиканском районе.

– Транспортная отрасль является одной из флагманских в экономике Хабаровского края. По итогам 2023 года морскими и речными портами края переработано почти 46 млн тонн различных грузов. По данному показателю край находится на шестом месте в Российской Федерации, – отметил Дмитрий Демешин.

Далее губернатор проинспектировал ход строительства угольного морского терминала порт Эльга.

Основная цель инвестпроектов по строительству Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга – экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Их реализация позволит к 2026 году обеспечить доставку угля до 30 млн тонн в год. На сегодняшний день общая строительная готовность объектов – более 70 %.

– Провозная способность новой железной дороги может быть и увеличена до 50 млн тонн в год к 2027 году, – добавил руководитель Хабаровского края.

С момента начала стройки (февраль 2022 года) проложено более 480 км железной дороги. Ее протяженность составит 531 км, развернутая длина с учетом разъездов и станций будет равна 626 км.

Сейчас на терминале по перевалке угля завершено строительство причала № 1, смонтировано технологическое оборудование. Готовность причала № 2 составляет 90%, причала № 3 – 35%, № 4 – готовность 20%.

– Вот он – край земли русской! Осваиваем русские земли, в том числе и благодаря порту Эльга. Новая дорога, сопоставимая с БАМом по объемам и по перевалке угля, – это очень важный объект. Мы рассчитываем, что уже к концу года здесь пойдет наш, отечественный уголь, на все страны Азиатско-Тихоокеанского региона, – сказал Дмитрий Демешин, находясь на крайней точке частной железной дороги.

Уже получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России». Отметим, при проектировании угольного терминала учтены все экологические требования. В угольный морской терминал сырье будет поступать после обработки специальным составом, предотвращающим смерзание и пыление.

Кроме того, по словам главы региона, на территории угольного терминала в районе мыса Манорский ведется строительство вахтового поселка и зданий, сооружений пункта пропуска через государственную границу.

Также добавим, вчера Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано постановление о включении в границы территории опережающего развития земельных участков и участков акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края. Это позволит создать условия для запуска инвестпроекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, которая свяжет новый терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии.