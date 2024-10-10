Более 5 млрд рублей выделит Минвостокразвития России на строительство инженерной инфраструктуры жилого микрорайона в рамках программы «Дальневосточный квартал» в Хабаровске. Реализация этого масштабного проекта началась по поручению Президента России Владимира Путина. Проект разработан для поддержки комплексной застройки в городах Дальневосточного федерального округа.

Программу «Дальневосточный квартал» реализует Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Помимо Хабаровского края, жилье будет построено в Амурской и Сахалинской областях, ЕАО, Республике Бурятия, Забайкальском и Камчатском краях. Всего планируют возвести около 1,8 млн кв. м жилья для более чем 69 тыс. дальневосточников. Строители уже приступили к возведению первых домов в нескольких городах Дальнего Востока.

Как отметили в министерстве строительства Хабаровского края, проект будет реализован в Железнодорожном районе краевой столицы в два этапа. На первом из них на площади 46 гектаров до 2033 года возведут более 310 тысяч кв. м. жилья. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объеме не менее 50 тысяч кв. м запланирован на конец 2026 года.

В рамках второго этапа под застройку выделено более 83 гектаров. До 2036 года здесь поэтапно возведут не менее 388 тысяч кв. м жилья. Часть квартир застройщики предоставят для социальных нужд. Детские сады и школу в рамках проекта построит правительство Хабаровского края с привлечением средств федерального бюджета. На федеральные средства также будет построена необходимая инженерная и коммунальная инфраструктура.

– Для создания необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры в краевой план социального развития центров экономического роста включено пять мероприятий с предварительной стоимостью 5,5 млрд рублей. В июле 2024 года правительством края было предложено рассмотреть вопрос обеспечения финансированием объектов инфраструктуры двух этапов программы «Дальневосточный квартал». Предложение рассмотрено. Средства на строительство инфраструктуры выделят. Работы начнутся в 2025 году, – рассказал исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства Хабаровского края Темирлан Магомаев.

Он отметил, что застройщиков для первого этапа программы определили в 2023 году. Победителем конкурса стала компания СЗ «Дальневосточный» – партнерский проект девелоперских компаний DARS и UNIKEY.

В сентябре 2024 года КРДВ объявила о начале приема заявок на конкурсный отбор инвестора-застройщика для второго этапа реализации проекта. Итоги конкурса будут объявлены в ноябре 2024 года. Одно из требований к участникам – наличие соответствующего опыта в строительстве многоквартирных домов в течение последних 5 лет.

– Важно, что новые микрорайоны строятся комплексно: со школами, детскими садами, другой необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. Застройщики при этом получают широкий набор налоговых льгот и административных преференций благодаря присвоению им статуса резидента ТОР «Хабаровск» – земельные участки, инженерную инфраструктуру, налоговые льготы и сниженные более чем в 3 раза страховые платежи. На всех этапах реализации Корпорация оказывает комплексное сопровождение, – сообщила директор Департамента развития преференциальных режимов КРДВ Алсу Шарифуллина.