Объявлены имена десяти победителей финала профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам соревнований, которые прошли в Волгограде, в число сильнейших вошла студентка Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Евгения Катаева из Комсомольска-на-Амуре. Напомним, что конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России.

Конкурс «Флагманы образования» выявляет наиболее подготовленных и мотивированных студентов из всех регионов России для их вовлечения в педагогические профессии. Студентам предоставляются возможности для развития и профессиональной самореализации в сфере образования.

– Мы создаем молодую команду, которая вдохновляет, развивает креативные подходы к решению задач и будет вести за собой подрастающее поколение. Система образования нуждается в новых идеях и свежем взгляде, и именно наши студенты-финалисты способны эти идеи не только предложить, но и, что немаловажно, реализовать, – отметил исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На протяжении четырех дней участники решали конкурсные задания. Первое испытание прошло в индивидуальном формате. Студенты готовили самопрезентацию о личном и профессиональном опыте, а также представление об образовательной организации, в которой они хотели бы работать. Самые яркие выступления получились там, где ребята интегрировали свой опыт в эту образовательную организацию будущего.

Второе конкурсное испытание – иммерсивные кейсы. Ребята предлагали групповое нестандартное решение проблемной ситуации. Решение представлялось в формате небольшой постановки. Все десять человек презентовали решение по ролям, которые распределялись самостоятельно участниками группы – кто-то был учителем, кто-то представлял администрацию образовательной организации, другие выступали от лица родительского сообщества.

Заключительным конкурсным испытанием стала «Лаборатория инноваций», где студенты разработали проекты, в которые включали идеи о профессии будущего. Были предложения о сотрудниках образовательной организации, занимающих какую-то должность, относящуюся к профессии будущего, а также проекты, относящиеся к программам и направлениям обучения, которые погружают детей в профессии будущего, создают условия для их вовлечения в эти профессии.

Студентка Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Евгения Катаева принимала участие в конкурсе «Флагманы образования» во второй раз. В 2021 году она дошла до финала, но победить не смогла. В этом году Евгения взяла реванш.

– Конкурс, испытания, эксперты – все очень понравилось. Особенно понравились эксперты, с которыми хотелось разговаривать, взаимодействовать, очень жалко, что мы с ними пересекались только на конкурсных испытаниях, хотелось бы побольше с ними пообщаться. Что я могу еще сказать? Наверное, увезу очень много для себя информации, которая мне пригодится при работе с ребятами в Комсомольске-на-Амуре. Буду ее использовать в своих проектах, – поделилась своими впечатлениями от участия и победы в конкурсе Евгения Катаева.

Помимо конкурсных испытаний, организаторы подготовили для финалистов большую просветительскую программу от ведущих экспертов в сфере образования. На площадке финала конкурса также прошел отбор в программу «Послы русского языка в мире», а на Мамаевом кургане состоялось масштабное шествие «Флагманов образования».