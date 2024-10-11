На сегодняшний день в микрорайоне Овощесовхоз к сетям газораспределения уже подключено 46 домовладений, 2 заявителя ожидают подсоединения. Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» выполняют подключение заявителей к сетям газораспределения по мере готовности домов к приему газа.

420 индивидуальных домовладений воспользуются возможностью получать «голубое топливо» по завершении второй очереди строительства в районе Овощесовхоза.

Сегодня в Хабаровске подрядными организациями ведутся работы на 7 объектах.

В поселке Березовка по улицам Усадебной – Автомобильной готовность сетей газораспределения – порядка 95%. Полностью проложена линейная часть газопровода и смонтировано 425 выходов из земли к домовладениям. Протяженность газопровода составит 20,5 км.

В районе улиц Усадебной – Фруктовой – Хвойной полностью проложено 19,9 км коммуникаций и смонтировано 511 выходов к индивидуальным домовладениям. Всего на данном участке к природному газу подключат 515 домов.

Протяженность другого объекта – газопровода к жилым домам в районе улиц Сучанской – Кима – Магнитной – Охотничьей – Нефтяной – по плану будет достигать 13,9 км. На сегодняшний день на участке выполнены прокладка 10,2 км трубы по линейной части и монтаж 308 выходов к индивидуальным домовладениям. Реализация объекта позволит обеспечить технической возможностью присоединения к природному газу 363 домохозяйства.

Также подрядчик приступил к строительству газопровода в районе улиц Бородинской, Николаевской, Казбекской, Енисейской, Железнодорожной и Алтайской. По завершении работ протяженность газопровода составит 13 км. К настоящему моменту выполнена прокладка 10,3 км коммуникаций и смонтировано 14 выходов из земли к домовладениям.

По переулкам Абрикосовому и Ягодному газопровод полностью проложен. Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» провели проверку объекта. В ближайшие дни планируется комиссионная проверка с участием представителя Ростехнадзора. На данном объекте техническую возможность подключения к природному газу получат 38 домовладений.

Строительные работы продолжаются в границах улиц Архаринской – Образцовой – Алеутского переулка. На участке проложено 5 км газопровода и смонтировано 27 выходов из земли к индивидуальным домовладениям. Продолжается строительство распределительного газопровода в микрорайоне Красная Речка в границах улиц Ульяновской — микрорайона Горка — Стадионного переулка. Проложено 5 км коммуникаций и смонтировано 47 выходов из земли к домам.

В соответствии с графиком строительно-монтажных работ, срок выполнения работ по объектам – декабрь 2024 года.