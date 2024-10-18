В парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске состоялось торжественное открытие историко-документальных выставочных проектов, посвященных 86-й годовщине со дня образования Хабаровского края и Году молодежи в регионе. Там представлены документы и фотографии от начала освоения Приамурья до наших дней.

– В это воскресенье Хабаровский край отмечает свой день рождения – 86 лет со дня основания. По историческим меркам дата не очень большая, но она несет большие исторические достижения. Наша история напитана достижениями людей, которые в разные годы жили и созидали здесь. И не случайно одна из выставок посвящена молодежи, ведь многие проекты реализовывали здесь молодые люди. Они строили и Комсомольск-на-Амуре, и Байкало-Амурскую магистраль. Нам есть, чем гордиться, – сказал на открытии выставки исполняющий обязанности заместителя председателя правительства по социальным вопросам Александр Дорофеев.

Как сообщила главный археограф Государственного архива края Лариса Салеева, выставка в честь годовщины края «С чего начинается Родина» рассказывает об истории региона от момента его освоения до наших дней. В ней представлены фотографии первых переселенцев, различные документы. В частности, фрагмент донесения из челобитной грамоты Ерофея Хабарова о землях Приамурских. Есть уникальный рукописный документ генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева «О подготовке к переселению на Амур двух сотен солдат Амурского конного казачьего полка» 1857 года, документы о начале строительства судостроительного завода в Комсомольское-на-Амуре в 1932 году. Есть документы и фотографии времен гражданской войны, Великой Отечественной войны. Один из разделов посвящен специальной военной операции.

Выставочный проект «Будущее – это мы!», посвященный Году молодежи в крае, рассказывает об участии молодых в строительстве на территории региона новых населенных пунктов, предприятий, объектов инфраструктуры, развитии культуры, науки, спорта с 1930-х годов и до наших дней.

– Выставки имеют патриотическую направленность, возможно, поэтому отмечаем живой интерес жителей города к нашему проекту. У нас на выставке в день открытия работали два экскурсовода и было много экскурсий. Записались студенты нескольких вузов, ученики гимназии, представители военно-патриотических клубов, мемуаристы, краеведы. Выставку можно осмотреть и самостоятельно, но для больших групп по заявкам проводим организованные экскурсии, – рассказала Лариса Салеева.

Она уточнила, что выставки подготовлены сотрудниками архива, большинство документов и фотографий взято из фондов Государственного архива края. Выставка под открытым небом будет работать до мая 2025 года.