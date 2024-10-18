Дорожные службы продолжают ремонт краевой дороги «подъезд к с. Сикачи-Алян» в Хабаровском районе. Автотрасса обеспечивает транспортную доступность к объекту культурного наследия федерального значения – петроглифам Сикачи-Аляна.

Напомним, что дорога была включена в Атлас проблемных объектов края («Атлас 27»), созданный по поручению Губернатора региона Дмитрия Демешина. Жители и гости одноименного села выражали обеспокоенность по поводу неровностей проезжей части и общей изношенности дорожного полотна.

– Ремонтные работы общей протяженностью в 3 км стартовали в начале сентября. Их стоимость составляет более 104 млн. рублей. Контракт по этому объекту предусматривал продолжение работ в следующем сезоне, но подрядчик взял на себя обязательства завершить все 3 км дороги до конца октября этого года, – рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

На сегодняшний день на участке с 0 по 2 км продолжается устройство защитной прослойки из нетканого синтетического материала. Ведется расчистка кюветов и обустройство откосов насыпи. Дорожники также приступили к укладке асфальта, далее по плану ремонт автобусной остановки.

Отдельное внимание уделено безопасности дорожного движения – на всем протяжении дороги нанесут новую разметку, установят дорожные знаки и светофоры, также в планах обустройство искусственной неровности.

Напомним, что всего в этом году в Хабаровском крае приводят в нормативное состояние порядка 100 км дорог и 24 мостовых сооружения. Все работы планируется выполнить до завершения дорожного сезона – в конце октября- начале ноября.