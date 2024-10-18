Хабаровский горнолыжный комплекс «Хехцир» стал победителем престижного конкурса. Эксперты премии SKI BUSINESS AWARDS 2024 присудили ему победу в номинации «Открытие года». В состав комиссии вошли высококвалифицированные эксперты горнолыжной, туристической, гостиничной, спортивной отраслей и ресторанного бизнеса. 10 лет премия отмечает достижения в сфере горнолыжного бизнеса в 38 номинациях. Номинантов оценивали по материалам заявок и в ходе очных онлайн-защит.

«Спасибо экспертам, которые по достоинству оценили результаты, достигнутые ГЛК, и его перспективы развития, а также всему коллективу комплекса. Продолжаем работать дальше над улучшением инфраструктуры и повышением качества отдыха наших гостей», — прокомментировал директор «Центра отдыха и туризма» Сергей Гришин.

Награждение победителей проходило в рамках Форума туристических территорий в Ставрополье. Цель такой премии – формирование традиций, объединяющих горнолыжную отрасль, и укрепление социальной значимости индустрии.

«Уверен, что «Хехцир» будет и дальше радовать своих гостей новыми проектами, устанавливая новые стандарты в сфере горнолыжного туризма, — отметил мэр Хабаровска, Сергей Кравчук. — Пусть эта награда станет источником вдохновения для новых достижений и подтверждением верности выбранному пути!»

ГЛК «Хехцир» начал свою работу совсем недавно – 3 января этого года. Общая протяженность трасс курорта составляет около 3 тысяч метров, а перепад высот – 311 метров. Это первый крупный зимний курорт недалеко от города. Ранее поклонникам горнолыжного спорта приходилось выезжать на комплекс, расположенный в Солнечном районе. В настоящее время ГЛК «Хехцир» принимает более 200 тысяч гостей в год.