22.10.2024 Хабаровский краевой суд признал жителя г. Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В результате проведенных в 2024 году оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осужденный инициативно через сеть Интернет связался с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений, раскрывающих деятельность одного из оборонных предприятий Хабаровского края, позволяющих противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на вышеуказанном режимном объекте.

Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена в форме шпионажа) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России

по Хабаровскому краю.