22.10.2024 Хабаровский краевой суд признал жителя г. Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В результате проведенных в 2024 году оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осужденный инициативно через сеть Интернет связался с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений, раскрывающих деятельность одного из оборонных предприятий Хабаровского края, позволяющих противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на вышеуказанном режимном объекте.
Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена в форме шпионажа) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России
по Хабаровскому краю.
Эта запись была опубликована 23.10.2024в 10:50. В рубриках: Сводка.
- В Хабаровском крае перед судом предстанут бывший главный врач медицинского учреждения
- В Хабаровском крае в интернет-магазине выявлена реализация незарегистрированных сортов семян овощных культур
- Хабаровский следком: перед судом предстанет мать четверых детей за истязание и неисполнение родительских обязанностей
- При проверках шаурмичных выявлены нарушения
- В Комсомольске-на-Амуре проводится проверка по факту оставления малолетнего ребенка в опасности