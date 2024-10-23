С 2022 года Хабаровский аэропорт – в числе участников национального проекта «Производительность труда». За это время предприятию удалось войти в пятерку лучших в стране по сокращению запасов незавершенного производства, в несколько раз ускорить процесс обслуживания пассажиров, избавиться от очередей на стойках регистрации и внедрить множество рационализаторских идей. Процесс оптимизации и внедрения бережливых технологий продолжается и сегодня: в этом компании помогают собственные сотрудники. Среди них – последователь семейной трудовой династии авиаторов, рационализатор, активный участник нацпроекта – начальник службы организации пассажирских перевозок аэропорта Екатерина Артюхова.

В ходе реализации нацпроекта командой Екатерины Артюховой внедрено множество улучшений в работу аэропорта: например, метод каскадного использования персонала на регистрации, оптимизирована технология подготовки и передачи рейсовой документации, изменена процедура подготовки персонала Были внедрены стойки для обслуживания пассажиров с детьми, участников СВО, регистрация за 6 часов до времени отправления АК «Аэрофлот», улучшена технология по обслуживанию маломобильных пассажиров и многое другое. Как результат – ускорился процесс обслуживания пассажиров с трех минут до одной, а очередей теперь практически нет. Автоматизированы многие технологические процессы, за счет чего, несмотря на растущий пассажиропоток, аэропорт продолжает обходится теми же человеческими ресурсами.

— Рационализаторство – это, во-первых, любовь к тому, что ты делаешь. Во-вторых, это необходимость, когда надо что-то сделать быстрее, лучше, качественнее, не привлекая дополнительных материальных или человеческих ресурсов. Например, нам всем пришлось стать рационализаторами, когда у нас отключили систему регистрации и все автоматизированные системы поиска багажа, — надо было изворачиваться, причем в кратчайшие сроки, с минимальными потерями. В таких ситуациях всегда на помощь приходит рационализаторство и изобретательство, — поделилась Екатерина Артюхова.

Большой вклад в деятельность аэропорта внесли и другие члены семьи Екатерины Артюховой. Ее деду Александру Троннику принадлежит более 100 рационализаторских идей по совершенствованию работы аэропорта. А ее маме Наталье Артюховой – разработка автоматизированной системы регистрации пассажиров, которая в настоящее время успешно применяется в современной версии.

— Сегодня многие, особенно крупные, предприятия испытывают большую нехватку кадров, поэтому повышение производительности труда, в том числе и рационализаторство, для нас абсолютный приоритет. Именно поэтому мы стали одними из участников национального проекта «Производительность труда» и постепенно внедряем улучшения в собственное производство и обслуживание пассажиров. Наша задача – за счет имеющегося ресурса обеспечивать пассажиропоток высоким уровнем сервиса: чтобы пассажир тратил меньше времени в очередях, проходя предполетные процедуры, и его нахождение в аэропорту было максимально комфортным, – рассказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Внедрение бережливых технологий в работу аэропорта продолжается. Среди ключевых проектов, где они будут применяться, – новый терминал Международного аэропорта.

Напомним, Хабаровский край приступил к реализации национального проекта «Производительность труда» в 2021 году. Через него уже прошли 45 предприятий региона. С 2025 года нацпроект по производительности труда продолжит работать, но уже в новом, расширенном формате – в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».