В Хабаровске состоялось совещание по вопросам сотрудничества в области охраны окружающей среды на приграничной с Китаем территории. Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев и директор Департамента экологии и окружающей среды провинции Хэйлунцзян (КНР) Лю Вэй подписали протокол и согласовали планы сотрудничества на 2025 год.

Приоритетными направлениями совместной работы российских и китайских экологов в следующем году станут организация мониторинга состояния трансграничных водных ресурсов, оперативный межгосударственный обмен информацией в период повышенной пожароопасности, включая текущую ситуацию с природными катаклизмами, принимаемые меры по их ликвидации и профилактике. Особое внимание будет уделено усилению контроля за сжиганием сухостоя и утилизации отходов на территории приграничных регионов.

Актуальные вопросы взаимодействия между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян российские экологи обсудят с китайскими коллегами в 2025 году в Харбине, в рамках IX-го совещания по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. В этом же году китайские специалисты приедут в Хабаровский край.

– Экологическое благополучие – одно из приоритетных направлений в работе правительства Хабаровского края. Сотрудничество в этой области приносит конкретные результаты и служит на благо жителям нашего края и провинции Хэйлунцзян, – отметил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

Напомним, сотрудничество приграничной китайской провинции с Хабаровским краем длится уже более 20 лет. В 2009 году, в рамках Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР, было подписано соглашение о совместной работе двух регионов в области охраны окружающей среды.

В 2023 году экологи двух стран провели мониторинг за состоянием российско-китайских пограничных рек, показавший стабильное качество воды. В апреле и октябре 2024 года был организован обмен данными о качестве атмосферного воздуха, усилена совместная профилактика и контроль над возникновением чрезвычайных экологических ситуаций.