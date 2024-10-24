Авиакомпания «Аврора» и Международный аэропорт Хабаровск наградили двухмиллионного пассажира аэропорта за 2024 год, летевшего социально значимым рейсом «Авроры» HZ4595из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Двухмиллионнымпассажиром сталаГалина О., жительница Николаевска-на-Амуре. В праздничной атмосфере под аплодисменты пассажиров и провожающих счастливой обладательнице почетного звания торжественно объявили приятную новость.

«Увеличение пассажиропотока свидетельствует о значительной потребности дальневосточников в авиаперелетах, а рост транспортной доступности внутри субъектов Дальневосточного федерального округа существенно повышает качество жизни населения региона, где авиация является важнейшим из видов транспорта. Поздравляем наш базовый аэропорт и желаем дальнейшего роста и развития», — сказал генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик.

Рейс Хабаровск – Николаевск-на-Амуре субсидируется из бюджета Хабаровского края и выполняется «Авророй» с июня 2018 года. Данный маршрут является одним из самых востребованных в крае. Летом, в сезон высокого спроса, из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре выполнялось 11 рейсов в неделю практически с полной загрузкой.

«Аэропорт Хабаровск ежегодно фиксирует стабильный рост пассажиропотока. Символично, что юбилейного пассажира мы приветствуем на рейсе нашего надежного партнера – единого дальневосточного перевозчика — авиакомпании «Аврора». За последние несколько лет авиакомпания значительно увеличила объем пассажирских перевозок через аэропорт Хабаровск, сделав большой вклад в развитие авиатранспортного узла. Аэропорт развивается, улучшает инфраструктуру. С авиакомпаниями-партнерами реализуем новые проекты, повышаем уровень сервиса и готовы обсуживать рейсы новых направлений и увеличение частоты на традиционных. Уверен, что вместе мы продолжим показывать уверенный рост по всем направлениям работы и совместно с авиакомпаниями обеспечимкомфорт и безопасностьна земле и в небе», — отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

За весь период выполнения полетов,с июня 2018 года,на этом социально значимом маршруте авиакомпанией перевезено более 282,2 тыс. пассажиров и выполнено более 2,4 тыс. парных рейсов. За девять месяцев текущего года рейсами «Авроры» на этоммаршруте воспользовались более 45,4 тыс. пассажиров, что на 9% больше аналогичного периода 2023 года (41,6 тыс. за девять месяцев 2023 года), было выполнено 335 парных рейсов.

В период предстоящего зимнего расписания рейсы по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре будут осуществляться до девяти раз в неделю, субсидированный тариф составляет 9 358 руб., а для льготных категорий граждан предусмотрена дополнительная скидка:

4 500 руб. – для граждан РФ, постоянно проживающих на территории Аяно-Майского, имени Полины Осипенко, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов Хабаровского края и Охотского муниципального округа Хабаровского края, проживающих не менее 12 месяцев подряд на дату оформления авиабилета.

4 679 руб. – для граждан РФ в возрасте от 12 до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов I группы любого возраста и сопровождающих их лиц, ребенок-инвалид, лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Перед вылетом рейса в Николаевск-на-Амуре юбилейному пассажиру от авиакомпании «Аврора» были вручены сертификат на бесплатный пролет «туда-обратно» на двоих в экономическом классе обслуживания на внутренних рейсах «Авроры» и модель самолета DHC-8 в фирменной ливрее авиакомпании, от аэропорта Хабаровск — сертификат на обслуживание в бизнес-зале «Амур», предусматривающий также обслуживание членов семьи.