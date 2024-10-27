В Хабаровском Региональном модельном Центре профилактики и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма накануне школьных каникул завершила свою работу сетевая конференция с участием всех краевых субъектов.

Открывала мероприятие начальник Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Баталова Татьяна Михайловна докладом «Актуальность формирования культуры дорожного движения в современных условиях». Весь доклад красной строкой пронзил лозунг «Соблюдай ПДД – не окажешься в беде!», по-другому и быть не может. Докладчик особое внимание обратила на «культуру собственной безопасности и участие Центра в информационном пространстве социальных сетей». Подводя итоги проделанной работы, отдельно остановилась на пункте под номером восемь: «Разработать и запустить программу дополнительного образования «Автодело» в Хабаровском крае».

С информационным порталом «Хабаровские новости» своими идеями поделился участник сетевой конференции, педагог Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, работающий по программе «Автодело».

— На первый взгляд всё просто: нет знаний о дорожном движении, значит, и нет культуры дорожного движения; будут знания о дорожном движении, тогда и появляются первые ростки культуры дорожного движения, — делится своими впечатлениями о работе конференции Сергей Роща, — в жизни всё не так просто. Первопроходцами реализации программы «Автодело», где я веду теоретические занятия с обучающимися детьми десятых и одиннадцатых классов, выступает Хабаровская гимназия № 1. Пилотный вариант! Желающими участвовать записались восемьдесят четыре человека, по количеству выдаваемых Сертификатов об окончании курса «Автодело» отобрали две группы по двенадцать человек. Следует обратить внимание, что здесь собраны обучающиеся дети шестнадцати и семнадцати лет, такая «переправа» в студенты высших учебных заведений. Уже изучили Законодательство, из Правил дорожного движения только что прошли Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов; в активной фазе психологические разделы, например, Основы эффективного общения. Не остаётся в стороне и проектная деятельность, свой Индивидуальный творческий проект разрабатывает обучающийся ребёнок 10-А класса по курсу «Автодело» Дмитрий Дунаевский, тема интересная, из предмета «Черчение», звучит красиво «Калейдоскоп светофорных чертежей». По выдвинутой Гипотезе, его изделие будет использоваться как Методическое пособие при обучении других детей, младшего возраста. Есть проекты, напрямую связанные с программой «Автодело», и, по другим предметам школьной программы. Лично для меня быть руководителем проектов, труда не составит. Я дипломированный специалист по математике, физике, технологии, истории, обществознанию, биологии, химии, географии, изобразительному искусству, черчению и техническому творчеству. Через наставничество в таких индивидуальных творческих проектах в рамках программы «Автодело» будем сеять добрые ростки культуры дорожного движения среди детей младших возрастов. Детей необходимо занять интересным делом! Практические занятия на тренажёрах легковых и грузовых автомобилей будут проходить в Федеральном учебном центре Тихоокеанского государственного университета под руководством директора Тюрина Игоря Анатольевича, уже в начале декабря. Дело интересное, будем работать».

Участники сетевой конференции с особой настороженностью прослушали доклад «Восприятие мира и дорожной ситуации детьми с девиантным поведением». Здесь своим профессиональным взглядом поделилась доцент Браженская Наталья Евгеньевна.

Немного удручающей статистикой гибели детей на дорогах Хабаровского края растворил радужные настроения руководителей краевых субъектов подполковник ГИБДД Блинов Сергей Николаевич. Также, поблагодарил за работу родительские патрули по профилактике и предупреждению детского травматизма на дорогах, таковых в крае насчитывается 139 небольших добровольных коллективов.

Председатель родительского комитета Хабаровской гимназии № 1 Аржакова Наталья Владимировна указала на роль родителей в профилактике дорожно-транспортных происшествиях, «для своих детей родители должны быть примером».

О том, какие мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводит арена «Ерофей», рассказал Председатель Совета отцов Хабаровского края Юров Константин Владимирович.

Завершилось мероприятие итоговым резюме и вручением Благодарственных писем участникам сетевой конференции.

25 октября 2024 года.