По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за октябрь в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%, средняя стоимость составила 134 000 р.

В Хабаровске в октябре цены на готовое жилье сократились на 0,5% до 125 000 р/кв.м. За октябрь количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 3,2%. Средняя площадь выставленной на продажу готовой квартиры составила 50,5 кв.м, а средняя полная стоимость — 6,1 млн рублей.

«В октябре рынок готового жилья продолжает стагнировать, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, — Важным фактором ценообразования были ожидания итогов октябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Покупатели и продавцы наблюдали за возможным решением регулятора, который в пятницу, 25 октября поднял базовую ставку до 21%. Уже несколько месяцев динамика цен на вторичном рынке характеризуется стагнацией, а наиболее интересные колебания происходят в отношении дисконтов. Теперь после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заемных денег мы можем увидеть большую склонность продавцов к скидкам. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти».

Объем предложения в среднем по миллионникам снизился в октябре на 3%. Однако в Челябинске, Омске, Воронеже, Уфе и Перми фиксируется накопление базы от 1,2% до 4,7%.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+1,3% за месяц до 337 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,4% до 204 000 р/кв.м), Казань (+0,4% до 169 000 р/кв.м), Нижний Новгород (-0,3% до 133 000 р/кв.м) и Красноярск (+0,0% до 119 000 р/кв.м). “Квадраты” менее 100 000 р продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.