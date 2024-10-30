Предприниматели, которые производят товары в Хабаровском крае, смогут разместить их на специальной витрине маркетплейса и получить дополнительное продвижение.

Ozon запускает новую региональную витрину при поддержке Министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Проект реализуется в рамках программы выпуска отечественных товаров «Сделано в России».

На витрине будут представлены различные товары от местных предпринимателей: дальневосточный мед, сиропы из натуральных ягод, детская и женская одежда и др. Ассортимент раздела будет постоянно расширяться. Разместить свои товары на витрине может любой продавец с местным производством. Для этого необходимо подать заявку в отделениях Центра “Мой бизнес” в регионе.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил: «Теперь покупатели по всей стране могут познакомиться с аутентичными товарами региона, подтверждая девиз: “У Хабаровского края нет окраин”».

Ozon в сотрудничестве с региональными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из 17 регионов: от Москвы до Марий Эл. «Сделано в Хабаровском крае» станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей.

Директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич отметил: «Цель команды Ozon – поддержка и развитие производства по всей России. С помощью витрины предприниматели из Хабаровска смогут дополнительно продвигать товары на рынке и найти покупателей среди активных пользователей маркетплейса. Товары местного производства пользуются спросом – за первую половину текущего года покупатели приобрели 17 млн товаров от более 2,5 тысяч региональных брендов».