Хабаровск. В конце концов частичная блокада заезда и выезда механических транспортных средств в микрорайоне «Флегонтово», как все надеются, окончательно и бесповоротно снята. Напротив дома по улице Павла Морозова, 96 «прорубили окно» с Бульвара Москвитина на улицу Павла Морозова мимо Участкового пункта полиции. Наиболее ушлые водители организовали стоянку на новой проезжей части. Знаков ведь нет! До сих пор стоят! Утро 1 ноября 2024 года. От жителей ТСЖ «Лидер» огромное спасибо мэру города Хабаровска Сергею Анатольевичу Кравчуку.

Эта запись была опубликована 01.11.2024в 09:25. В рубриках: Авто.