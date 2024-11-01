Неудовлетворительной назвал деятельность правительства Хабаровского края по сопровождению инвестиционных проектов губернатор Дмитрий Демешин. Глава региона провел заседание инвестиционного совета, на котором поручил полностью перезапустить инвестиционную деятельность. А для гарантии того, что новые решения не останутся на бумаге, губернатор закрепил персональную ответственность зампредов и министров за каждым крупным инвестиционным проектом в регионе.

– 23 октября на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО Хабаровский край был отмечен в тройке лидеров по привлечению инвестиций. Однако, если в деталях разбирать ситуацию, то мы все с вами понимаем, что лидируем за счет крупных перерабатывающих производств, которые заходят в регион без нашей помощи и вкладывают огромные суммы в основные средства. При этом мы не наблюдаем прироста инвестиций в сфере малого и среднего бизнеса, нет его и в других отраслях. Зато есть застарелые проблемы. Поэтому я считаю, что необходимо полностью перезапустить инвестиционную деятельность и работу по сопровождению инвестпроектов, что впоследствии должно положительно отразиться на инвестиционном климате, – сказал Дмитрий Демешин.

Поводом к такой перезагрузке послужила статистика инвестиций с 2019 по 2024 год. За этот период они выросли в крае со 178 до почти 515 млрд рублей. К ноябрю 2024 года в регионе реализуется 144 инвестпроекта, оценивающихся в 2,6 трлн рублей, основная доля которых приходится на добывающую отрасль, транспортировку и хранение.

Однако, как отметил Дмитрий Демешин, за неполные 6 лет из 191 соглашения с инвесторами более 30 % оказались расторгнуты. Из 29 масштабных инвестпроектов, получивших землю без торгов, до стадии реализованных дошли только три. Остальные оказались либо расторгнуты, либо приостановлены.

– Поручаю закрепить за каждым проектом заместителя председателя правительства края, министра или главу миниципалитета, исходя из ранжирования: более 1 млрд рублей – зампреды края, от 500 млн до 1 млрд рублей – министры, от 250 до 500 млн рублей – заместители министров, до 250 млн рублей – главы муниципалитетов. По каждому проекту ответственным представить утвержденную дорожную карту, – распорядился губернатор.

Часть проектов Дмитрий Демешин распределил на совещании собственноручно. Так, за развитие острова Большой Уссурийский и создание на нем инфраструктуры, в том числе международного пункта пропуска, теперь будут нести ответственность и.о. первого зампреда правительства края Сергей Абрамов, зампред по экономическим вопросам Мария Авилова и зампред по инфраструктуре Ирина Горбачева. За подготовку программы развития круизного судоходства на Амуре, а также за сохранение профилей судоремонтных и судостроительных организаций – зампред по экономическим вопросам Мария Авилова, и.о. министра промышленности и торговли края Дмитрий Астафьев и и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов. В этой части Дмитрий Демешин предложил продумать, как объединить хабаровские РЭБ флота и судостроительный завод либо создать связку, но так, чтобы она имела производства, привлекательные для инвестирования.

За подготовку мастер-планов рабочего поселка Ванино и города Советская Гавань, а также за мастер-планы в целом Дмитрий Демешин поручил отвечать министру экономического развития края Ирине Зикуновой, за строительство Федерального детского медицинского центра в Комсомольске-на-Амуре – и.о. министра здравоохранения края Станиславу Мальцеву. Таким же образом были распределены и другие крупные инвестпроекты края.

Что касается работы с инвесторами, то Дмитрий Демешин также предложил переформатировать работу АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» (АПИРИ) так, чтобы оно по-настоящему стало «одним окном» для входа инвесторов и могло решать в регионе вопросы на всех уровнях.

– Надо сделать понятным механизм работы с инвесторами. До конца этого года провести аудит всех инвестиционных проектов, они должны быть на сопровождении в АПИРИ, в министерствах и у глав. Нам нужно предлагать новые инвестиционные ниши, «упаковывать проекты», предлагать готовые площадки для бизнеса, а не просто раздавать землю по остаточной стоимости. Инвесторов нужно по-настоящему привлекать, при этом убрать бюрократические барьеры, лишний документооборот. Главы муниципалитетов должны решать вместе с нами вопросы, а не заявлять, что это не их полномочия. Прошу к этой работе привлечь и весь депутатский корпус, – заявил Дмитрий Демешин.

Все изменения на заседании инвестиционный совет утвердил голосованием. Вторую половину совещания Дмитрий Демешин посвятил предметному рассмотрению причин, затормозивших тот или иной инвестпроект или концессию. Вместе с руководителями предприятий и компаний, приглашенными в правительство края, участники совета решали, как можно практически помочь инвесторам.