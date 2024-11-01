В Международном детском центре «Артек» они получили награды и денежные сертификаты.

Так, ученица гимназии № 1 стала лауреатом первой степени и получила миллион рублей на образование и саморазвитие, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. На конкурсе в вызове «Познавай Россию» она презентовала квест-тур по краевой столице. В основе проекта – задания-головоломки, интересные локации и знакомство с историей Хабаровска.

Сертификатами на сумму 200 тысяч рублей награждены школьники из гимназии восточных языков № 4 и Математического лицея Хабаровска.