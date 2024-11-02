В аэропорту Хабаровска Россельхознадзором проконтролирована отправка двух амурских тигров в зоологический парк Удмуртской Республики.

31 октября Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в аэропорту «Хабаровск «Новый» проконтролирована отправка двух амурских тигров.

Сначала краснокнижные хищники полетели в Москву (в том числе с разрешения Росприроднадзора). Далее автотранспортом они будут доставлены в г. Ижевск в БУК УР «Зоологический парк Удмуртии» с целью сохранения и воспроизводства в искусственно созданной среде обитания, а также в научных и культурно-просветительских целях.

Перед отправкой животные прошли необходимую иммунизацию, обработку и клинический осмотр. После прохождения всех процедур было получено заключение, что они здоровы.

Напомним, в июне из Хабаровского аэропорта в Республику Беларусь под контролем Россельхознадзора был отправлен амурский тигр.