В Хабаровске стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Инженеры транспорта». На площадке Центра технического и цифрового образования «ТЕХНО-IT-куб» собрались ребята от 13 до 18 лет, обучающиеся в центрах цифрового образования, технологических парках Кванториум, школах и лицеях Дальнего Востока. В конкурсе принимают участие 90 школьников и 18 наставников из Хабаровского края, Приморья, Камчатки, Сахалинской области и ЕАО.

– «Инженеры транспорта» – это уникальный совместный проект Министерства просвещения России, Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, Движения Первых и Российских железных дорог. Он направлен на популяризацию инженерного творчества детей и молодежи, а также выявление и поддержку тех, кто проявил выдающиеся способности в научно-технической области. Краевой центр технического и цифрового образования «ТЕХНО-IT-куб» стал победителем конкурса Движения Первых, получил грант на 2,5 млн рублей и стал региональным оператором конкурса на Дальнем Востоке, – отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Состязания проводятся в двух направлениях: креативном и инженерном. Школьники разрабатывают проекты для совершенствования транспортной отрасли в номинациях: «Бесшовный навигатор», «Чистые пути», «Детектор состояния человека», «Автоматизированный склад», «Безопасность железнодорожных перегонов», «Робот-стюард ВСМ».

Например, участники креативного направления презентуют проект маршрута туристического поезда, представляют идеи досуга пассажиров поездов, создают дизайн форменной одежды для машинистов и проводников.

Участники инженерного направления создают роботов для работы на складах, разрабатывают систему бесконтактного распознавания эмоций человека для обеспечения безопасности.

По итогам конкурса шесть команд победителей пройдут в федеральный этап. Ребята получат денежные сертификаты на доработку проектов, которые они представят в финале в Екатеринбурге.

Отметим, что помимо состязаний, для ребят подготовили насыщенную программу: мастер-классы, конкурсы и образовательные мероприятия, а также интерактивные игры. Завтра, 7 ноября, для участников будут организованы экскурсии. Школьники и их наставники посетят Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточную детскую железную дорогу, Дальневосточный учебный центр профессиональных квалификаций.