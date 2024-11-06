Жители Хабаровского края могут улучшить свое материальное положение благодаря социальному контракту. Соцконтракт позволяет гражданам с доходами ниже прожиточного минимума начать свое дело и выйти из трудной жизненной ситуации. С начала года в крае заключено 1453 таких соглашений.

Как отметили в министерстве социальной защиты региона, социальный контракт заключается на семью, таким образом общее количество получивших поддержку в рамках контракта в этом году уже превысило 3 тысячи человек.

Одним из получателей соцконтракта стала хабаровчанка Марина Харитонова. Она оформила выплату на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Марина открыла свою студию коррекции речи «Логозаврик».

– В феврале 2024 года я решила открыть свое дело. Проблема была в стартовом капитале. Я обратилась в Центр социальной поддержки по городу Хабаровску за помощью и уже в марте получила выплату в размере 350 тысяч рублей. На эти средства я закупила материалы, оборудование и открыла детскую студию коррекции речи. Благодаря социальному контракту я смогла преодолеть финансовые трудности и осуществить свою мечту. На сегодняшний день я уже имею стабильный доход, – рассказала Марина Харитонова.

Как сообщили в министерстве, в отличие от пособий, социальный контракт помогает семье полностью выйти из трудной жизненной ситуации. Возвращать деньги не нужно, однако необходимо отчитаться о том, куда были направлены средства. Это может быть открытие небольшого бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы. Так, в этом году выплату на открытие своего дела получили 638 граждан, на поиск работы – 427, личное подсобное хозяйство завели 204 получателя, 184 человека получили выплаты на мероприятия, связанные с преодолением трудной жизненной ситуации. На личное подсобное хозяйство предоставляется сумма до 200 тысяч рублей, на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности – до 350 тысяч рублей, на поиск работы и иные мероприятия – 21,7 тысячи рублей.

– С этого года внесены изменения в порядок оказания помощи по соцконтракту. Теперь желающие заключить контракт на ведение бизнеса или развитие личного подобного хозяйства должны пройти тестирование для определения уровня предпринимательских компетенций. Если по итогам тестирования получен неудовлетворительный результат, заявитель сможет пройти обучение в центре оказания услуг «Мой бизнес», – уточнила и.о. министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.

Напомним, право на социальный контракт имеют семьи и одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в крае на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи. В 2024 году он составляет 19937 рублей. Срок действия контракта на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства составляет до 12 месяцев, на поиск работы – до 9 месяцев, на преодоление сложной жизненной ситуации – максимум 6 месяцев.

Заключать соцконтракт можно не чаще одного раза в календарный год. Документы подаются через портал «Госуслуги», через многофункциональный центр либо лично при непосредственном обращении в центр социальной поддержки.