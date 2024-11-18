В Краевом государственном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)» для педагогов дополнительного образования и методистов проходили плановые занятия оказания первой помощи.

«Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, — говорит инструктор Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экстренной психологической помощи» МЧС России Смирнова Анна Андреевна, — их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся работников образовательной организации».

Такие занятия регламентируются требованиями Федерального закона «Об основах охраны здоровья в Российской Федерации» от 13 июня 2023 года № 256 и проводятся один раз в три года соответственно статье 215 Трудового Кодекса Российской Федерации, в противном случае педагоги не допускаются к работе с обучающимися детьми.

На практических занятиях учили спасать до приезда кареты скорой медицинской помощи при кровотечениях наружных и внутренних, носового кровотечения, получении травм головы, глаз, шеи, грудной клетки, живота, таза, конечностей.

Обучающиеся работники узнали, что такое десмургия, научились накладывать мягкие бинтовые повязки «чепец», «шапка Гиппократа», «уздечка», повязки на глаза, повязка Дезо и другие.

Особое внимание было уделено действиям при перегревании, тепловом ударе, ожогам, переохлаждении, отморожении, отравлении, укусах, а также профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Усердно проговаривались варианты психологической поддержки при острых стрессовых ситуациях, таких, как истероидная, агрессивная, страх, апатия, нервная дрожь и плач.

По результатам сдачи экзамена обучающиеся работники получили Удостоверения о повышении квалификации «Основы и методика оказания первой помощи».