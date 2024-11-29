Дорожные службы продолжают ликвидацию последствий снежного циклона, основное влияние которого пришлось на регион 27-28 ноября. На автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения увеличено количество механизированных групп.

На федеральных автомагистралях работают 58 комбинированных дорожных машин, 13 автогрейдеров, 7 погрузчиков и 6 тракторов. Для борьбы с гололедными явлениями задействовано более 1 тыс. тонн реагентов.

Снегоочистку и подсыпку краевых автотрасс выполняют 69 единиц техники – 39 комбинированных дорожных машин, 17 автогрейдеров, 8 тракторов, 4 погрузчика и бульдозер. Работа дорожных специалистов на линии отслеживается с применением аппаратуры спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и координируется ситуационным центром Хабаровского управления автомобильных дорог.

В краевой столице к уборке улично-дорожной сети привлечено 50 единиц специальной техники, а в Комсомольске-на-Амуре – 32. Приоритетными участками в крупнейших городских агломерациях являются магистрали, по которым производится движение экстренных служб и общественного транспорта, а также подъезды к объектам социальной направленности и медицинским учреждениям.

Специалисты принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта. Вместе с тем, по возможности, просим воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Работы по снегоочистке будут продолжены в ночное время суток.