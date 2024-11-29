В региональном правительстве и.о. первого заместителя председателя правительства края Сергей Абрамов и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены приложить максимальные усилия по развитию Восточного полигона РЖД.

На заводах Трансмашхолдинга строят локомотивы, которые задействованы в перевозке грузов и пассажиров на территории региона. Чтобы обслуживать эти железнодорожные составы необходимы квалифицированные механики, которые есть у ГК «ЛокоТех». Компании работают в тесной связке. Так, с начала текущего года на Дальнем Востоке появились произведённые Брянским машиностроительным заводом и сконструированные «ТМХ-Инжиниринг» магистральные сверхтяжёлые грузовые тепловозы 3ТЭ28, в южном направлении макрорегиона в рамках программы переоснащения и модернизации поступают электровозы 4ЭС5К, созданные на Новочеркасском электровозостроительном заводе. ГК «ЛокоТех» на Дальнем Востоке» – это 6 сервисных локомотивных депо, 8 сервисных отделений и 7 сервисных участков, специалисты которых непрерывно занимаются поддержанием электровозов и тепловозов в надлежащем техническом состоянии.

Сергей Абрамов отметил заинтересованность в сотрудничестве и открытии новых производств в регионе.

— Мы высоко ценим результаты АО «Трансмашхолдинг» в нашем регионе и входящие в него производственные и машиностроительные компании. Благодаря конструктивному взаимодействию с Российскими железными дорогами жители региона пользуются комфортными услугами железнодорожного транспорта. Мы поддержим новые проекты Трансмашхолдинга в организации новых производств на территории края. Для этого есть все необходимые преференциальные условия, кадры, инвестиционные возможности и растущий рынок транспортных услуг, — добавил Сергей Абрамов.

Глава Трансмашхолдинга Кирилл Липа подчеркнул, что в контексте сложной экономической ситуации поддержка региона действительно необходима.

– Мы заинтересованы, чтобы здесь существовала и ремонтная база, которая обеспечивала бы постоянное функционирование системы, и местное производство комплектующих. Это объясняется экономией на логистических затратах, скорости реагирования на отказы оборудования, а также необходимости формирования складов. При поддержке Фонда развития промышленности развиваются наши инициативы в других регионах. Мы также готовы активно инвестировать и развиваться на Дальнем Востоке, — отметил Кирилл Липа.

Оба предприятия функционируют в рамках Восточного полигона РЖД и способствуют выполнению президентских задач по развитию полигона и увеличению грузопотока. По прогнозу, к 2030 году провозную мощность Восточного полигона увеличат до 255 млн тонн (по предварительным итогам 2024 года — до 180 миллионов тонн). В связи с этим особенно остро стоит вопрос дефицита квалифицированных кадров. Свои предложения по этому вопросу высказал генеральный директор ГК «ЛокоТех» Андрей Власенко.

– Для осуществления эффективного и качественного обслуживания локомотивов необходимы квалифицированные кадры, которые зачастую работают вахтовым способом. На территории Хабаровского края в районах прохождения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в местах основной эксплуатации и обслуживания железнодорожных транспортных единиц отсутствуют места для временного проживания, размещения персонала. Для решения этой проблемы предлагаем реализовать проект по созданию и эксплуатации модульных городков — центров временного размещения персонала для обслуживания и ремонта тягового подвижного состава железнодорожного транспорта», — сказал Андрей Власенко.

По итогам встречи было принято решение создать рабочую группу из представителей отраслевых министерств и ведомств, которая будет курировать проекты развития локомотивного комплекса, а также создать развёрнутую программу обеспечения производственных планов.

Напомним, ранее на встрече с гендиректором компании «Трансмашхолдинг» губернатор Дмитрий Демешин отметил, что Хабаровский край является крупнейшим логистическим хабом на Дальнем Востоке. В настоящее время ведутся активные работы по расширению Транссибирской магистрали и строительству Восточного полигона БАМ. Такие проекты являются векторами экономического роста, благодаря которым станет возможен выход на рынки Юго-Восточной Азии, а транспортная связь с другими частями страны станет более оперативной и доступной. Приоритетами для края являются развитие его экономического и промышленного потенциала, а также обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов региона.